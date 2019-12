Prins Laurent brengt verrassingsbezoek aan asielcentrum van Sint-Truiden: “Deze kinderen verdienen een pakje met Kerstmis” Dirk Selis

25 december 2019

14u53 22 Sint-Truiden Prins Laurent trok vandaag in zijn jeep van Tervuren naar het asielcentrum van Sint-Truiden. “Mensen vergeten soms dat die kinderen die daar verblijven hier helemaal niet voor gekozen hebben. Voor hen is het ook Kerstmis. Zij krijgen in principe geen cadeautje. Wel, in de geest van Kerstmis, wou ik hen eens verrassen. En stiekem hoop ik dat de Belgen mijn voorbeeld zullen volgen.”

Alesia Milonenko (8) uit Oekraïne, Aamala Bulainy (11) uit Irak en Seroni Linuso (11) uit Sri Lanka hebben nog nooit een prins gezien. Eentje die hen met Kerstmis nog wel een cadeautje komt geven. “Wat een lieve man dat hij speciaal met Kerstmis naar ons komt”, zeggen de meisjes in perfect Nederlands. Het initiatief voor deze actie kwam van professor Werner de Saeger, die reeds jaren hecht bevriend is met de prins: “Prins Laurent draagt de armen, uitgestotenen, en de mensen die het moeilijk hebben een warm hart toe. Enkele dagen geleden stelde ik voor om op kerstdag deze kindjes te bezoeken met enkele pakjes. Het moge een inspiratie zijn om nooit te vergeten dat er mensen zijn die lijden. Ieder van ons heeft daarin een rol te spelen, en prins Laurent zette vandaag op bijzonder mooie wijze de toon.”

20 jaar geleden trok Prins Laurent al eens verkleed als kerstman samen met de toenmalige Brusselse burgemeester François-Xavier de Donnea op kerstavond de Brusselse Marollen in om cadeautjes aan de armen uit te delen. Vandaag doet hij dit lichtjes over. Zijn kerstpak heeft hij thuisgelaten.

Vanlangenhove

Het asielcentrum van Sint-Truiden kwam onlangs nog in het nieuws toen kamerlid voor het Vlaams Belang Dries Van Langenhove zijn beklag deed over sinterklaaschocolade “Fedasil schreef een offerte-aanvraag uit voor sinterklaaschocolade voor een bedrag van maximaal 30.000 euro voor het opvangcentrum in Zoutleeuw en Sint-Truiden. Een opmerkelijke keuze in tijden van budgettaire krapte. Is het de taak van Fedasil om Sinterklaas te spelen?”, postte Dries Van Langenhove. “U meent het”, reageerde Mieke Candaele van Fedasil. “Wel, ze hebben 140 sinterklaaszakjes besteld voor een totaalbedrag van 780 euro!”

Libië

“Maar enfin”, zegt de prins daarop. “Ik hoop voor die mijnheer Van Langenhove dat hij zelf nooit moet vluchten. Want dan zal hij anders piepen en misschien kunnen begrijpen dat mensen dat niet voor hun plezier doen. Als we ze dan tijdens hun verblijf hier wat chocolade of een klein geschenkje kunnen geven, wie maalt daar dan om?”, zucht de prins. “Stel u voor dat Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn grenzen voor de Belgen dichthield, onze relatie zou vandaag nogal verzuurd zijn met onze noorderburen. Maar we moeten deze mensen op de vlucht ook proberen te helpen in hun land waar ze het moeilijk hebben. Zo had ik mijn project in Libië waar samen met mij een 600-tal mensen in de weer waren om de regio en haar mensen te versterken. Maar door corrupte politici in Libië en in België heb ik het project moeten stopzetten. Jammer, want we konden daar veel voor de Libiërs doen. Ik hoop dan ook dat ik in 2020 een doorstart in Libië kan doorvoeren.”