Primeur in ziekenhuiswereld: polsbandje slaat alarm als patiënt valt of verdwaalt Dirk Selis

20 november 2019

18u06 20 Sint-Truiden Het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden start met een pilootproject waarbij patiënten een polsbandje krijgen dat alarm slaat als de patiënt valt of op een ongewone plek in het ziekenhuis is. Het gaat om een primeur in de Belgische ziekenhuiswereld.

Een loshangend kamerjaslint, slecht passende pantoffels, een sporttas die in de weg ligt... Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Hoe ouder een patiënt, hoe groter het gevaar op een val. Daarnaast verhogen allerlei andere factoren het risico: slecht te been zijn, verminderd zicht, verwardheid, medicatie. De gevolgen van een val kunnen banaal zijn, maar ook dramatisch. 10 tot 15 procent van de patiënten die tijdens een opname vallen, houdt er een ernstige verwonding aan over, zoals een gebroken heup of een hoofdwonde.

Sint-Trudo Ziekenhuis stelt al jaren alles in het werk om de patiënt zo veilig mogelijk te laten verblijven én het veiligheidsgevoel voor de patiënt zo hoog mogelijk te houden. “In dit pilootproject participeren, is voor ons een unieke kans. Door de nieuwste technologische oplossingen effectief in te schakelen, willen we het op dit moment hoogst haalbare niveau op vlak van val- en dwaalpreventie aan onze patiënten aanbieden”, steekt IT-directeur Peter De Bruyne van Sint-Trudo van wal.

Gps-tracker

“In het polsbandje dat patiënten dragen, zit een gps-tracker, en zo kan op elk moment gekeken worden waar de patiënt zich bevindt in het ziekenhuis”, gaat De Bruyne verder. “Er kan ook een veilige zone ingesteld worden, voor mensen die bijvoorbeeld verward zijn. Als ze de zone verlaten, wordt een alarmsignaal verstuurd naar de smartphone van de verpleegkundige. En ook bij een val krijgt die verpleegkundige meteen een signaal. Het gaat over mensen die zich op een onverwachte plek bevinden of te lang op éénn plaats zijn, wat abnormaal is. De tracker meet ook hoogteverschillen. Zo wordt een abnormale beweging, zoals een val, ook meteen gedetecteerd.”

App

Op de smartphone staat niet alleen waar het probleem is, maar ook wie bij de patiënt is. “Zo vermijden we dat er ineens twee verpleegkundigen bij de patiënt staan”, zegt De Bruyne. Het is ook niet de bedoeling dat de bewegingen van de patiënten de hele tijd gevolgd worden. “Het is enkel voor hun veiligheid bedoeld, niet om hen de hele tijd te monitoren.”

De komende drie maanden wordt het systeem uitgetest en verfijnd. Op dit moment nemen twee patiënten op de geriatrische afdeling deel aan het project. Maar op termijn kan het in het hele ziekenhuis gebruikt worden. “De verpleegkundigen krijgen dankzij deze technologie de mogelijkheid om de patiënt continu op te volgen. Dat moet hun werk vergemakkelijken en hen én de patiënt een geruster gevoel geven in het hele zorg- en verpleegproces”, vult Danny Van Tiggelen aan, directeur patiëntenzorg.

De testfase van het pilootproject zal drie maanden duren. “Dat zal ons een heel goed idee geven van de meerwaarde van deze technologie in de verbetering van het veiligheidsgevoel en de effectieve veiligheid van onze patiënten. De verwachtingen zijn alvast hoog”, besluit Van Tiggelen.