Prijzengeld winnaars Literaire Prijzen naar omhoog Dirk Selis

20 november 2019

14u22 1 Sint-Truiden De gemeenteraad van Sint-Truiden verhoogt op vraag van gemeenteraadslid An Knaepen (sp.a) het budget van de Literaire Prijzen. De extra middelen gaan integraal naar de beloning van de verschillende winnaars van de schrijfwedstrijd.

Gemeenteraadslid Ann Knaepen (sp.a) bracht vorige gemeenteraad aan dat de te verdelen prijzenpot schandalig laag was en bovendien al geleden had onder een vermindering in de voorgaande jaargangen. “De Literaire Prijzen van Sint-Truiden bieden immers nieuw talent en niet-gevestigde auteurs de kans om hun schrijftalent te tonen aan experts en het grote publiek. De wedstrijd is een barometer voor succesvolle auteurs in Vlaanderen en Nederland, met winnaars die nadien professioneel doorbreken”, argumenteerde gemeenteraadslid Ann Knaepen (sp.a). Afgelopen gemeenteraad ging de schepen van Cultuur Jurgen Reniers (CD&V) hier dan ook op in. “De Literaire Prijzen vormen een belangrijke wedstrijd met een bovenlokale uitstraling. Hier winnen kan dichters of schrijvers soms net dat nodige duwtje in de rug geven om van hun hobby hun beroep te maken. Als stadsbestuur vinden we het belangrijk om hierin te blijven investeren. Daarom gaat het budget voor de volgende editie ook omhoog”, zegt schepen van Cultuur Jurgen Reniers.

Constructieve samenwerking

De extra middelen gaan integraal naar de verhoging van het prijzengeld van de winnaars. Het bedrag verbonden aan de Guido Wulms-prijs voor poëzie stijgt van 400 naar 700 euro en de laureaten van de Hendrik Prijs-prijs voor kortverhalen krijgen voortaan 700 in plaats van 300 euro. De jongerenprijs wordt ten slotte opgedeeld in twee, één voor poëzie en één voor kortverhalen. Hiervoor wordt een bedrag van 800 euro uitgetrokken, vier keer zoveel dan in het verleden. “Dat is een weloverwogen keuze, waarmee we creativiteit een extra stimulans geven. De verhoging van het prijzengeld kwam er trouwens op aangeven van een opbouwende tussenkomst op onze vorige gemeenteraad. Dit is een mooi voorbeeld van constructieve samenwerking tussen meerderheid en oppositie ten dienste van onze bevolking”, aldus burgemeester Veerle Heeren.