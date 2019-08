Popkoor Vocal 4’s brengt Disneyliedjes Dirk Selis

12u49 0 Sint-Truiden Na een welverdiende rustperiode, is het meest swingende koor van Sint-Truiden er terug ingevlogen. Deze week zijn de repetities aangevat in de voorbereiding naar hun nieuw project. ‘When she loved me’ wordt een verrassend Disneyverhaal.

De leden van het popkoor staan voor een zware uitdaging. In de academiezaal brengen ze een heel nieuw Disneyconcept. Het wordt een eigen verhaal geschreven en geregisseerd door Truienaar Jeroen Jean. Met de medewerking van gastacteurs Dorien Schrijnemakers en Leendert De Vis, het pop-up kinderkoor van The Music Cave en muzikale begeleiding van een live-band met strijkkwartet wordt het een prachtige productie. “We zijn reeds enkele maanden bezig met het repeteren van de aangepaste Disneyliedjes”, zegt voorzitter Veronique. “Vanaf nu zetten we volop in op het verhaal, de regie en het samenspel. We willen ons publiek verwennen met een heel nieuwe kijk op Disney.”

De 40 leden van het koor wacht nog een zwaar repetitieschema om alles tot in de puntjes af te werken. Dirigent Dirk-Jan Kerris heeft het volste vertrouwen in zijn zangers en zangeressen, en is er zeker van dat ‘When she loved me’ een succesverhaal zal worden. Op 19 en 20 oktober zal de academiezaal in Sint-Truiden dan ook omgetoverd worden in een echt sprookjestoneel.

Er zijn nu reeds tickets te verkrijgen bij de leden of via de website van het koor : www.popkoorvocal4s.be