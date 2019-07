Politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken waarschuwt tegen afpersers die intieme beelden dreigen te verspreiden DSS

11 juli 2019

15u06 0 Sint-Truiden De politiezone Sint-Truiden-Nieuwerkerken-Gingelom zet voortaan meer in op preventie tegen cybercrime. Zo sensibiliseert ze haar inwoners ook tegen sextortion scams.

“Bij een sextortion scam ontvang je een mail waarin afpersers beweren dat ze je computer hebben gehackt en intieme beelden van je hebben gemaakt”, legt woordvoerder Evi Lennertz van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken uit. De afpersers dreigen ermee om de beelden te verspreiden op het internet tenzij je een bedrag betaalt. Ze proberen druk uit te oefenen door te vragen om dit snel te doen. Vaak vragen ze een bedrag in bitcoins over te maken. Ook dat is verdacht. Bij de sextortion scam gaat het om bluf: de afpersers hebben geen beelden van jou.”

Cybercrime

“Zoals andere politiezones krijgen ook wij meer en meer te maken met cybercrime. Vandaar dat we preventief ook vaker via sociale media inwoners van onze politiezone op de hoogte brengen van verschillende vormen van cybercrime”, besluit Lennertz.