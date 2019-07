Politieke rel over verhuis Fiesta Tropical naar het stadspark Dirk Selis

01 juli 2019

14u13 3 Sint-Truiden De twintigste editie van Fiesta Tropical zal zondag 14 juli niet meer doorgaan op de Grote Markt, maar in het stadspark. Dat is niet naar de zin van de sp.a-oppositie. “Truienaren die hier geboren zijn komen samen met Truienaren die van een ander land afkomstig zijn en dat feest hoort thuis op de Grote Markt”, vindt oud-burgemeester Ludwig Vandenhove (sp.a).

“Niet dat het stadspark geen mooie locatie is, maar dat is niet de hoofdreden van de verhuis”, steekt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove (sp.a) van wal. “De meerderheid heeft beslist dat er maar een beperkt aantal activiteiten op de Grote Markt mag doorgaan. Ook dat is nog verdedigbaar, maar dat Fiesta Tropical nu ‘sneuvelt’ is een duidelijke, maar voor mij verkeerde beleidskeuze. Ze hadden net zo goed een ander evenement kunnen verhuizen. Vorig jaar moest Fiesta Tropical ook al plaats ruimen voor het Europees voetbalkampioenschap.”

Fedasil

“Ik heb als toenmalige burgemeester net beslist dat Fiesta Tropical op de Grote Markt zou doorgaan om heel de bevolking de kans te geven en zelfs te ‘confronteren’ met het gegeven van de beleidsdomeinen ontwikkelingssamenwerking, migratie en integratie”, gaat Vandenhove verder. “Op die manier maakte je als beleid en politiek duidelijk dat je achter deze beleidsdomeinen stond. Georganiseerde evenementen moeten een veruiterlijking zijn van belangrijke beleidsaccenten. Fiesta Tropical is trouwens ontstaan precies omwille van de vestiging van het asielcentrum van Fedasil in Bevingen. Het was voor ons één van de vele activiteiten en initiatieven om het asielcentrum te integreren in Sint-Truiden. Het stadsbestuur laat dit gegeven nu duidelijk los. Na de ‘zwarte verkiezingszondag 26 mei 2019' zou dit evenement juist meer in beeld moeten gebracht worden en zou er juist meer aandacht en geld naar dit soort activiteiten moeten gaan. Nu gebeurt het omgekeerde. De impact van de N-VA in de coalitie is mij duidelijk.”

Framen

“Deze insinuaties zijn te zot voor woorden”, reageert eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA). “Elke gelegenheid is blijkbaar goed voor Vandenhove om mijn partij als racistisch te ‘framen’. Voor ons is Fiesta Tropical een belangrijk evenement om culturen met elkaar te laten kennismaken, vooroordelen weg te nemen en op een positieve manier allemaal Truienaar te zijn. Ik neem er akte van dat Vandenhove ons stadspark minderwaardig vindt. Voor mij hoort dit bij ons centrum en moeten we dit opwaarderen en er meer mensen naartoe krijgen. Fiesta Tropical is daar ideaal voor.”