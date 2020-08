Politie van Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voortaan op pad met bodycam Dirk Selis

20 augustus 2020

13u15 0 Sint-Truiden “Vanaf woensdag worden een aantal politieploegen van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken uitgerust met bodycams ter ondersteuning van hun opdrachten”, zegt korpschef Steve Provost van de politiezone Sint-Truiden-Nieuwerkerken-Gingelom.

“Een bodycam is een kleine draagbare camera die bevestigd wordt op het lichaam en videobeelden met geluid kan registreren”, legt korpschef Steve Provost van de politiezone Sint-Truiden-Nieuwerkerken-Gingelom uit. “Indien de situatie het vereist, zal deze aangezet worden door de collega in kwestie en de interventie op beeld vastleggen. Deze bodycam dient niet alleen ter bescherming van de politiemensen, maar ook voor de correctheid van de feiten. Zij kunnen bij alle soorten incidenten bewijsmateriaal met beeld en geluid opnemen. Zij zijn als het ware een onafhankelijke getuige van ons optreden en van de interacties met slachtoffers en verdachten.”

Vechtpartij Grote Markt

“Politieagenten kunnen de bodycams gebruiken op alle plaatsen waar zij moeten optreden”, gaat Provost verder. “Dit omvat alle openbare plaatsen. Ik denk dan aan een verkeersongeval op de openbare weg of een vechtpartij op de Grote markt. Maar ook op alle publiek toegankelijke plaatsen. Dan denk ik aan agressie op een winkelparking of overlast in een bibliotheek. Ook bij tussenkomsten in private plaatsen zoals een woning bij Intrafamiliaal geweld, vaststelling van een inbraak, of huiszoeking mag de bodycam gebruikt worden.”

Objectieve weergave

“Het doel van deze bodycams is veelzijdig: het toestel geeft een objectieve weergave van de vaststellingen van de politiemedewerkers op het terrein en registreert de vaak moeilijke omstandigheden waarin zij hun taken uitvoeren. Daarnaast streeft lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een respectvolle en objectieve behandeling van elke burger na. Door het gebruik van bodycams willen wij het vertrouwen van de inwoners nog vergroten. Kortom een bodycam zorgt voor een hogere veiligheidsbeleving bij politiemedewerkers en burgers”, besluit burgemeester Veerle Heeren.