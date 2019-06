Politie ontvangt je graag op afspraak Dirk Selis

27 juni 2019

16u58 0 Sint-Truiden Vanaf 1 juli 2019 kunnen burgers een afspraak maken bij de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken (Politiehuis, Sluisberg 1) voor een melding of klacht die niet dringend is en waarvoor de politie niet ter plaatse hoeft te komen.

“De burger kiest zelf het moment waarop hij of zij wil langskomen en hoeft dus niet te wachten. Via onze website www.politie.be/5376 kan een afspraak gemaakt worden. Afhankelijk van het onderwerp wordt een bepaalde tijdsduur voorbehouden. Onze medewerkers zijn vooraf op de hoogte van wie er die dag langskomt en voor welke zaken. Zo kunnen ze zich voorbereiden om de melder nog beter van dienst te zijn. Daarnaast weet de burger tijdens het maken van de afspraak onmiddellijk welke documenten mee te brengen. Zo vermijden we dat mensen twee keer moeten langskomen, omdat ze de nodige documenten niet bij hebben”, legt korpschef Steve Provost uit.

Klantvriendelijkheid

“Op sommige moment kan het heel druk zijn aan het onthaal, waardoor de wachttijden voor een kleine aangifte soms oplopen. Dankzij het afsprakensysteem kan je sneller en efficiënter geholpen worden. Het is een uitbreiding van de dienstverlening en verbetering van de klantvriendelijkheid”, aldus burgemeester Veerle Heeren. “Deze service start in een eerste fase in het politiehuis Sint-Truiden en zal na een inlooptijd geëvalueerd worden. Op termijn hopen we deze mogelijkheid ook aan te kunnen bieden in de politieposten in Gingelom en Nieuwerkerken”, zegt burgemeester van Niewerkerken Dries Deferm (CD&V). “Uiteraard kan de burger nog steeds zonder afspraak in het politiehuis in Sint-Truiden terecht. Dat zal ook altijd zo blijven, want niet alles is vooraf te plannen”, besluit burgemeester van Gingelom Patrick Lismont (sp.a - goesting).

