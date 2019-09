Politie blijft ook dit jaar automobilisten sensibiliseren: “Altijd je gordel dragen en zeker aan de schoolpoort” Dirk Selis

05 september 2019

14u51 0 Sint-Truiden De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken werkt ook dit schooljaar mee aan de provinciale thema-actie ‘Veilig schoolverkeer’. De actie loopt nog tot 20 september. “Het is al de achttiende keer dat de actie georganiseerd wordt, maar het is belangrijk dat het thema elk jaar onder de aandacht wordt gebracht, want we vergeten snel”, zegt korpschef Steve Provost.

“Het hele schooljaar zijn wijkinspecteurs en gemeenschapswachten dagelijks aanwezig in de schoolbuurten en ook de snelheidscontroles zijn vooral gericht op de belangrijkste invalswegen naar scholen”, zegt burgemeester Dries Deferm van Nieuwerkerken. Tijdens de provinciale thema-actie wordt het aantal controles in schoolomgevingen en op schoolroutes opgevoerd en wordt er extra aandacht besteed aan verkeersovertredingen. “Iedereen moet zich inzetten voor verkeersveiligheid. Als ouders, leerkrachten, begeleiders en politie hebben we een belangrijke voorbeeldfunctie. Als wij het goede voorbeeld niet geven, zullen kinderen dat ook niet overnemen”, meent burgemeester Veerle Heeren van Sint-Truiden.

Toch maar een kleine afstand

“Tijdens de controles aan de schoolpoort merkten onze agenten het afgelopen schooljaar vaak dat een gordel dragen blijkbaar niet zo evident is. De bestuurders dragen hun gordel niet, kinderen zitten zonder gordel op de achterbank of zitten niet in een kinderzitje. ‘Het is toch maar voor een kleine afstand’ is een vaak gehoord excuus. Maar het dragen van een gordel zou zowel voor bestuurders als voor passagiers vanzelfsprekend moeten zijn. Ook gsm’en achter het stuur is nog altijd een veel voorkomende overtreding”, weet burgemeester Patrick Lismont van Gingelom. Daarom zal de lokale politie tijdens de actie ‘Veilig Schoolverkeer’ extra aandacht hebben voor het dragen van de veiligheidsgordel, het gebruik van de gsm en het correct gebruik van het kinderzitje.