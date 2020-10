Politie arresteert zes verdachten nadat 10 kilo wiet en 1.000 euro cashgeld werd gevonden Giulia Latinne

12 oktober 2020

19u00 0 Sint-Truiden De lokale politie van de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken heeft afgelopen vrijdag zes mensen gearresteerd na de vondst van 10 kilo wiet en 1.000 euro cashgeld.

Afgelopen vrijdag kreeg de politie verschillende meldingen over verdachte situaties. Zij gingen over tot actie en ontdekten meer dan tien kilo wiet en een grote som cashgeld. Ondertussen bevestigt de politie nu dat ze zeker zes arrestaties hebben verricht. Het gaat om vier mannen en twee vrouwen. Drie mannen zijn bij de Hasseltse onderzoeksrechter moeten verschijnen. Twee van hen zijn aangehouden, de derde verdachte is onder voorwaarden vrijgelaten. Het onderzoek naar de verdachten en de illegale activiteiten wordt verdergezet.