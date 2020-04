Plannen voor geveltuinen in Sint-Truiden komen eraan Dirk Selis

22 april 2020

12u09 0 Sint-Truiden “Ze worden al langer gevraagd, al langer beloofd, en mogelijk komen ze er nu echt: geveltuinen in de straten van Sint-Truiden”, zegt Peter van Dam, het Truiense gemeenteraadslid van Groen die aanstaande maandag de schepen van Natuur Ingrid Kempeneers (CD&V) hierover zal interpelleren.

“Veel gemeenten in Limburg (Hasselt, Bree…) doen alles voor vergroening van hun woonkernen: ze planten straatbomen aan en moedigen ook de aanleg van geveltuintjes aan door de inwoners”, steekt Peter van Dam van wal. “Zo heeft bijvoorbeeld in Bree schepen voor groen Rudi Cober (N-VA) samen met zijn dienst een uitgebreide infobrochure verspreid om burgers hierrond aan het werk te krijgen. Ook Sint-Truiden heeft geveltuinen in zijn bestuursakkoord staan en in het volgende week goed te keuren klimaatactieplan. Een beetje laat voor deze lente, maar ruim op tijd om op grote schaal te realiseren tegen volgend voorjaar.”

Omgevingsvergunning

Tot nu toe moet je in Sint-Truiden een echte omgevingsvergunning aanvragen voor gevel- en tegeltuintjes, met een heus digitaal plan, iets dat eerder ontradend werkt. Binnenkort komt daar wellicht verandering in met een eenvoudige lijst van wat kan en wat niet, en een meldingsplicht, zoals dat nu bijvoorbeeld in Antwerpen geregeld is. “Hopelijk zal de stad zelfs helpen bij de aanleg met advies en het plaatsen van klimsteunen, zoals in Hasselt, en wie weet, een subsidie om nog meer burgers over de streep te trekken. Groen dringt hier al lang op aan, net als de Truiense Milieuraad en de Klimaatkoepel”, vult Kenny Herck, voorzitter van Groen Sint-Truiden, aan.

“We zijn ermee bezig”, zegt schepen van Natuur Ingrid Kempeneers. “Zo hebben we de bewoners van de Vissegatstraat voorgelegd om wie wil, van zo'n geveltuintje te voorzien. Ook werken we met de dienst Ruimtelijke Ordening aan de vereenvoudiging van de Omgevingsvergunning.”