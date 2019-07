Plagiaat in fruitsector, 4.000 perenbomen moeten verwijderd MMM

28 juli 2019

19u46 0 Sint-Truiden Plagiaat in Haspengouw. Een rechter heeft de opdracht gegeven om 3.870 perenbomen te laden verwijderen omdat de eigenaar zonder toestemmingen enten van een andere kweker gebruikte.

Het gaat om de perensoort Corina, een ras dat vroeger rijp is op het jaar. Het is net die snelle timing dat in tijden van concurrentie en boycot van Rusland dat de soort bijzonder geliefd maakt. De veroordeelde teler gebruikt enten van een fruitboer die de soort zelf ontdekte en verder uitdacht. Hij nam er patent op.

Volgens de advocaat van de veroordeelde fruitboer, kan er nog in beroep worden gegaan. “Maar de bomen zijn nu eigenlijk al allemaal verwijderd. Wat als we toch nog gelijk krijgen in beroep?" Eén boompje kost ongeveer zeven euro. In totaal gaat het dus minstens om 28.000 euro.