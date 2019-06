PITFestival op zoek naar kunstzinnig talent Dirk Selis

19 juni 2019

10u34 0 Sint-Truiden PITFestival, het Haspengouwse stadsfestival opgericht in 2018, denkt weer out-of-the-box en voegt voor deze editie een kunstzinnig luik toe. De organisatie is op zoek naar talenten die hun werk willen tonen op de diverse locaties van het festival.

In 2018 organiseerde vzw PIT de eerste editie van hun gelijknamige stadsfestival. Het werd een voltreffer waar lokaal talent gecombineerd werd met grote namen zoals The Kids en De Kreuners die samen voor een overvolle markt zorgden. Vanaf dag 1 bewees de organisatie ook dat ze out-of-the box denken. Zo organiseerde ze het hoogste optreden van Haspengouw, op de Abijtoren, en werd er zelfs een extra ( roze) kerk op de markt gebouwd. PIT gaat nu verder op dit elan van creativiteit en wil als het ware een blanco canvas aanbieden aan kunstenaars.

Kunst in de publieke ruimte

“We willen kunst en muziek samenbrengen en dagen daarom alle geïnteresseerde kunstenaars uit om een werk te plaatsen in en rond de festivalsites. Installaties, graffiti, … alles is mogelijk, zolang het maar de ziel van PIT weergeeft”, vertelt Wim Wynants, voorzitter van PIT vzw. “Kunst in de publieke ruimte is belangrijk voor een stad. Het zorgt voor beleving maar zet ook tot denken en kan mensen ook samenbrengen. Dat is de ziel van PIT”, gaat Simon Vanrutten verder. “Uiteraard hopen wij ook dat er een aantal installaties uit voortvloeien die een tijdje in het stadsbeeld mogen blijven staan”.

Festivaldecorateur

Ook nieuw deze editie is het aanstellen van een ‘Festivaldecorateur’. Binnenhuisinrichter Adriaan Beirinckx zet voor 1 keer de stap naar buiten en zal met kleine ingrepen de sites creatief inrichten. Adriaan zal ook samen met Simon de selectie doen van de ingediende werken. Raf Roefflaer ( aka Captain Bebop), Tom Herck en Rudi Eurlings tekenen alvast present.

PITFestival gaat door op zaterdag 20 juli op diverse locaties in de binnenstad van Sint-Truiden. Hoofdacts als Isbells en Ertebrekers sluiten deze fantastische dag af. Meer info en inschrijvingen: info@pitfestival.com