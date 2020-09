Pijnlijke nederlaag voor STVV tegen tien Antwerp-spelers Filip Kevers

13 september 2020

19u09 0 Sint-Truiden STVV zat na negentig minuten tegen Antwerp in zak en as. Zeer goed spelen, twee keer op voorsprong komen, door een rode kaart in overtal geraken en nog niets oogsten. Het deed pijn, ook al mogen de Kanaries zich optrekken aan deze prestatie.

Enkele minuten voor de reguliere speeltijd leek Antwerp zich te verzoenen met het gelijkspel, terwijl STVV nog volop de aanvalsklok luidde. Tot scheidsrechter Smet de bal voor een ingebeelde (?) fout op de rand van de zestien liet leggen. Juklerod zette zich achter de bal en die trapte de bal totaal onverwacht, maar ook wondermooi voorbij de eerste man in de muur aan de eerste paal binnen. Antwerp mocht juichen om een onverhoopte, maar nu zekere overwinning. STVV baalde om zoveel onrecht. Het leverde Konaté, die intussen was gewisseld, zelfs een tweede gele kaart en dus rood op. STVV bleef met een schamele vijf op vijftien achte

Dubbele fout

Als er één man echt zwaar baalde na de match, dan was het wel Kenny Steppe. Vooral de winninggoal van Antwerp zat hem dwars. “Het resultaat van een dubbele fout”, foeterde ie. “Eerst ging de scheidsrechter in de fout door iets te fluiten wat er niet was. Vervolgens ging de muur in de fout door niet samen op te schuiven, wat ik nochtans vroeg. Noem het een gebrek aan communicatie. Die bal mocht natuurlijk nooit voorbij die zijde van de muur komen. Ik had totaal geen zicht op de bal en en lag zo te laat in de hoek. Achteraf kan je hierover allemaal discussiëren, maar daar koop je natuurlijk niets mee. Hopelijk leren we hieruit.”

Kopjes niet laten hangen

Eentje die ook mocht terugkijken op een goede match was Samy Mmaee. “Deze match had eerder moeten eindigen op 3-2 in plaats van 2-3. In de eerste helft scoorden we wel twee keer, maar stonden we niet helemaal goed. Dat werd tijdens de rust door de coach bijgesteld. In de tweede helft waren wij de betere ploeg. Zeker na die rode kaart van hen hadden wij de beste kansen om op voorsprong te komen maar dat lukte niet. En dan weet je hoe dat gaat. Zij scoorden uit het niets. Dat is voetbal. Zonde, hier zat meer in. Maar we mogen de kopjes nu niet laten hangen. Dit was een zeer goede prestatie van ons. Hier kunnen we iets mee. Alleen moeten we nu wel eens snel die drie punten pakken.”