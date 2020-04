Phil Kevin geeft verrassingsoptreden voor Truiense woonzorgcentra Villa Rosa en ’t Meiland Dirk Selis

17 april 2020

16u58 13 Sint-Truiden Om het leed van de bewoners in de Truiense woonzorgcentra te verzachten en meer sociaal contact mogelijk te maken, overhandigde Hilde Vautmans vrijdag 20 Huawei tablets aan woonzorgcentrum Villa Rosa. Met een fantastisch optreden verraste charmezanger Phil Kevin de bewoners.

Om de bewoners een extra hart onder de riem te steken, gaf de Truiense charmezanger Phil Kevin een exclusief optreden. “Toen me de vraag gesteld werd om deel te nemen aan dit initiatief, heb ik geen moment getwijfeld. In normale omstandigheden treed ik tijdens de week op in rusthuizen en woonzorgcentra, wat me echt tonnen energie geeft. Sinds de maatregelen van kracht zijn, is dat weggevallen en ik moet toegeven dat ik die optredens en het contact met de mensen enorm mis. Daarom ben ik heel blij dat ik vandaag opnieuw een lach op de gezichten van de bewoners van Villa Rosa kan toveren.”

Tablets

“Dit is een fantastisch initiatief, waar ik Hilde enorm voor wil bedanken”, zegt schepen van Eenzaamheid en voorzitter van Zorgbedrijf Sint-Truiden Pascy Monette (Open Vld). “We proberen in de stad goed voor onze mensen te zorgen, en ik hoop dat zoveel mogelijk bewoners door middel van de tablets kunnen genieten van hun familie. Want dát is het belangrijkste: dat mensen kort bij hun familie kunnen staan in deze moeilijke tijden en dat zonder fysiek contact. Bovendien zijn veel mensen in de woonzorgcentra bedlegerig en niet in staat om tot aan het raam te komen om naar familie te zwaaien. Door de tablets kan dat zo worden opgelost.”

“Sociaal contact is voor hen nu heel belangrijk”, legt Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) uit. “Door de tablets hopen we het leed op deze manier draaglijker te maken, zodat de bewoners op regelmatigere basis contact kunnen houden met hun (klein)kinderen, vrienden en de buitenwereld. Of om bijvoorbeeld een optreden van het favoriete zanger mee te pikken.”