Personeel Sint-Trudo Ziekenhuis roept Truienaren op om actie te voeren: “Waardering moet NU omgezet worden in fundamentele verbeteringen” Dirk Selis

15 juni 2020

17u03 0 Sint-Truiden “Het applaus, de witte vlaggen en zoveel steun, het was hartverwarmend”, klinkt het bij het personeel van het Sint-Trudo Ziekenhuis.” Die solidaire stroom in de samenleving blijven we in ons hart dragen. Maar de erkenning en waardering moet NU omgezet worden in fundamentele verbeteringen.” Ze roepen de Truienaren dan ook op om aanstaande donderdag actie te voeren.

Dit weekend nog draaiden de zorgverstrekkers nog hun rug richting minister De Block wegens het gebrek aan maatregelen om tot een echt non-profit-pact te komen, eerder viel eerste minister Wilmès deze actie te beurt. “Na hun onvoorwaardelijke professionele inzet, vaak op gevaar van eigen gezondheid, verdienen de zorgverstrekkers meer en beter dan de morele steun van de bevolking”, zegt spoedverpleegkundige Nicky Lambrechts. “Als ze zo belangrijk zijn voor de gemeenschap, geef ze dan ook een loon en arbeidsvoorwaarden in verhouding tot hun inzet.”



“Zal die overheid dan eindelijk ook de fundamentele problemen van die sleutelsector oplossen? Of was het maar een schouderklopje voor even? De erkenning en waardering moet NU omgezet worden in fundamentele verbeteringen. Met de kracht van heel de ‘Non-Profit’ zullen we samen ons doel bereiken”, gaat Lambrechts verder. “Deze actie zal voor het Sint-Trudo Ziekenhuis plaatsvinden op 18 juni omstreeks 13 uur aan de voorzijde van het ziekenhuis (Diestersteenweg). Elke beschikbare zorgverlener of sympathisant, zowel intern als extern, is zeer welkom om het personeel van Sint-Trudo te komen steunen.”