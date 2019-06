Peren geraken niet meer verkocht? Eddy maakt er cava van! Dirk Selis

04 juni 2019

17u13 0 Sint-Truiden Afgelopen weekend organiseerde Karel Paesmans van Fruitsnacks een weggeefdag van zijn peren. 50.000 kilo gaf de teler weg, anders moesten ze vernietigd worden. Fruitteler Eddy Leclere ziet het anders en wil een alternatieve afzetmarkt creëren voor het fruit van hier in de vorm van een mousserende wijn. Samen met Ghislain Houben van wijndomein Hoenshof werd aan een productontwikkeling gewerkt. Als hoofdingrediënten van Seprosa zien zij de commerciële appel- en perenrassen.

“We moeten ons fruit niet weggeven. We moeten er creatiever mee omspringen. Laten we er mousserende wijn van maken.” vertelt een enthousiaste Eddy Leclere. “De basisgrondstof hebben we in overvloed, onze appelen en peren. Een kleine hoeveelheid oude rassen zorgt voor extra aroma’s en zuren. De combinatie met een klein deel druivenwijn, ook een streekproduct, geeft een stevige body aan de wijn. Naast de eerste Seprosa ‘Haspengouwse bubbels’, een fris-zure combinatie van appel en druif, werd de Seprosa ‘QTee’ in de zomer gelanceerd. De Seprosa ‘Pomrise’, een blend van appel en zoete kers, is er voor de rosé-liefhebbers. De weg ligt open voor andere fruittelers die een eigen product op de markt willen brengen volgens de samenstellingsvoorwaarden van Seprosa.”

Veel appel- en perenrassen

“De ‘Haspengouwse bubbel’ was het lanceringsproject, gevolgd door de variëteiten ‘QTee’ en ‘Pomrise’. Daarmee willen we aantonen dat er ontzettend veel combinaties mogelijk zijn, want het is niet onze ambitie om alleen zelf te produceren, maar het verhaal open te trekken. Belgische fruittelers kunnen onder de noemer Seprosa een mousserende wijn op de markt brengen die hun eigen naam en etiket draagt. Praktisch gezien zijn er twee opties. Ofwel produceren ze de mousserende wijn zelf volgens de normen en onder controle van Seprosa, of ze laten hun fruit verwerken door Jerom Winery van Jeroen Houben in samenwerking met Seprosa. Veel appel- en perenrassen hebben een groot potentieel om in aanmerking te komen, zolang ze voldoende suikers en zuren bevatten.” gaat Leclere verder.

60 miljoen mousserende wijnen

“In België worden jaarlijks meer dan 60 miljoen mousserende wijnen – van goedkope cava’s tot dure champagnes – ingevoerd. Als we deze markt beetje bij beetje kunnen innemen met bubbels gevinifieerd van ons fruit, dan betekent dit dat we een belangrijke alternatieve afzetmarkt voor het fruit van hier creëren” vertelt Ghislain Houwen. “Er lopen gesprekken met een aantal grootwarenhuisketens die interesse tonen in Seprosa. Zelfs onze noorderburen zijn geprikkeld door het idee. Klimatologisch gezien zijn het identieke fruitteeltgebieden, dus waarom niet? Een Mergellandse bubbel bijvoorbeeld”

Accijnzen

“Hier kan de overheid wel helpen. Met de accijnzen bijvoorbeeld” zegt Houben. “Sinds enkele jaren zijn de accijnzen van 90 cent naar € 2,60 per fles gestegen. Een belangrijke kost in het kader van de concurrentie met de ingevoerde mousserende wijnen. Heel wat fruittelers tonen interesse om te diversifiëren en in de wijnbouw te investeren. Het zou een belangrijke ondersteuning betekenen voor de Belgische wijnbouwers en fruittelers in omschakeling indien die accijnzen voor de Belgische productie op het niveau van de stille wijn zouden terug gebracht worden. Op die manier kunnen we met Seprosa een mousserende wijn van ‘ons fruit’ in de markt zetten die concurrentieel kan zijn met het ingevoerd product uit lagere kostenlanden.”