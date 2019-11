PCFruit ontwikkelt impactmeter om natuurlijke vijanden te bestrijden in fruitteelt Dirk Selis

20 november 2019

14u36 0 Sint-Truiden Een oorworm die de schadelijke bladluizen opeet in de fruitbomen, een roofwants die de schadelijke bladvlooien opruimt. Hoe meer we plagen in fruit kunnen bestrijden met nuttige organismen, hoe beter. Om fruittelers te helpen om de natuur nog meer haar werk te laten doen en de gewasbescherming veerkrachtiger te maken, ontwikkelde pcfruit de online impactmeter, een tool die het effect van gewasbeschermingsmiddelen op de natuurlijke vijanden in de boomgaard weergeeft.

De impactmeter geeft het effect weer van het toedienen van een gewasbeschermingsmiddel op alle op dat ogenblik relevante natuurlijke vijanden in de boomgaard. Bij het aanmaken van een spuitopdracht zal de teler in de toekomst een gekleurd icoontje te zien krijgen. Dit geeft de code groen (meest positief voor natuurlijke vijanden), geel, oranje of rood (onaanvaardbaar effect op natuurlijke vijand te verwachten) aan. “Om de impactmeter te kunnen realiseren, werd een schat aan informatie samengebracht: al de vergaarde kennis van pcfruit, onder meer de biologische gegevens van natuurlijke vijanden, en van andere databanken zit in de impactmeter verweven”, vertelt Dany Bylemans, algemeen directeur pcfruit. “Bovendien brengen we onze kennis in van de relevantie van de natuurlijke vijand op het ogenblik dat de middelen geselecteerd worden. Het is belangrijk dat deze tool er kwam, want waar we 15 jaar geleden met slechts 2 natuurlijke vijanden rekening hielden, doen we dat nu met tientallen. Hoewel een gewasbeschermingsmiddel slechts een matig effect kan hebben op een natuurlijke vijand, kan dit soms vermeden worden door het middel wat vroeger of later toe te passen of voor een ander middel te kiezen op het meest kritische moment.”

Natuurlijke vijanden

Vandaag is IPM (geïntegreerde bestrijding van plagen en ziekten) goed ingeburgerd bij de Vlaamse fruitbedrijven. Hierbij worden de bestrijdingscapaciteiten van aanwezige natuurlijke vijanden maximaal benut en is er een minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. “Onze fruittelers hebben mee aan de wieg gestaan van IPM in de boomgaard en hun kennis hierover is reeds zeer uitgebreid”, stelt Inge Moors, Limburgs gedeputeerde voor Landbouw en Platteland en voorzitter van pcfruit. “De online impactmeter die pcfruit samen met de fruittelers ontwikkelden is dan ook een logische aanvulling om kennis over IPM verder uit te dragen in de fruitteeltsector.”