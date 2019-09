Pas ontdekte schuilkelders uit WO II worden alweer afgebroken Dirk Selis

09 september 2019

15u51 0 Sint-Truiden De stad Sint-Truiden gaat haar pas ontdekte schuilkelders uit de Tweede Wereldoorlog afbreken. “Niet historisch relevant genoeg en ze vertragen de werken aan de rioleringen”, klinkt het bij de stad.

Het waren de negentienjarige Dennis Vanclee uit Tongeren en zijn Alkense werkmakker David Deboni die op de bunkers stootten, toen ze een sleuf aan het uitgraven waren om de nutsleidingen te voorzien voor de Truiense Groenmarkt. “Plots geraakten we niet verder met graven, bij nader onderzoek stootten we op wat nu de schuilbunkers blijken te zijn. Ze waren nog intact, zeventig jaar lang bleven ze onaangeroerd.”

Archeoloog Maxim Houbrecks van ARON, de firma die de opgravingen voor de stad Sint-Truiden uitvoert, bevestigde dat het hier om schuilkelders gaat die in 1942 gebouwd werden, om de Truiense bevolking te laten schuilen tijdens de bombardementen van WO II. “We wisten dat die bunkers hier ergens moesten liggen en ze zijn nu dus ook gevonden. Maar we blijven de focus leggen op de middeleeuwse graven. De bunkers worden voorlopig terug dichtgetimmerd. De opgravingen gaan hierdoor niet meteen langer duren.”

Schepencollege 1939

Stadsarchivaris van Sint-Truiden Thierry Ghijs had weet van de schuilkelders: “Er zijn verslagen van het schepencollege van 1939 waarin sprake is van deze schuilkelders. Ze behoorden tot het passieve luchtverdedigingsplan van Sint-Truiden. Ook onder de Truiense Grote Markt ligt een uitgebreid netwerk van schuilkelders, net zoals in het park van Sint-Truiden. Ze werden gebouwd tegen aanvallen van de Duitse Luftwaffe, maar werden op het einde van de oorlog vooral gebruikt tegen de bombardementen van de geallieerden, die het vliegveld van Brustem onklaar wilden maken. Al moet gezegd worden dat het centrum van de stad vrij goed gespaard is gebleven van de bombardementen. De schuilkelders zijn al bij al relatief weinig gebruikt. De geallieerden had het, zoals al gezegd, vooral op het vliegveld van Brustem gemunt, waar Duitse vliegtuigen opstegen om onder meer Londen tijdens de ‘Blitz’ te gaan bombarderen.”

Vertragen

“Ik zou graag een deel van de bunkers openstellen voor een herdenking van de Tweede Wereldoorlog, maar of dat mogelijk is, moet nog onderzocht worden”, zei schepen Jelle Engelbosch (N-VA) nog net na de ontdekking. Maar ondanks de Bevrijdingsfeesten van afgelopen week, acht de stad Sint-Truiden het vandaag niet meer nodig om de bunkers te bewaren voor het nageslacht. “Het zou de werken alleen maar vertragen”, klinkt het bij de stad.