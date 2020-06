Pas geplante bomen knakken af als twijgjes: “Tja, deze bomen staan bekend als matig windbestendig” Stad schuift schuld door naar bomenkwekerij, maar die bijt van zich af Dirk Selis

09 juni 2020

13u09 1 Sint-Truiden Begin dit jaar werden nieuwe bomen aangeplant in de Lepelstraat en de Koekestraat van de wijk Sint-Pieter in Sint-Truiden. “Zo’n goede maand geleden knakten de eerste vijf bomen af door de wind. Vorige week volgden er meer”, foetert Groen-gemeenteraadslid Peter van Dam. “We staan hier machteloos tegenover”, zucht schepen van Natuur Ingrid Kempeneers (CD&V). “Het bepalen van de selectie bomen is voor 100% de verantwoordelijkheid van de Stad Sint-Truiden”, zegt Bart Jackers van Boomkwekerij Willaert.

“In 2018 werden de zieke bomen in de Lepelstraat en Koekestraat gekapt, 62 in totaal. De beloofde nieuwe bomen werden in februari van dit jaar aangeplant en ze mochten er zijn: mooi groot en slank en met de komst van de lente ook mooi groen”, steekt gemeenteraadslid Peter van Dam van wal. “Wel maar 57 stuks. Tot het een maand geleden een beetje waaide: de eerste vijf nieuwe bomen knakten vlak onder de kruin.”

Onmiddellijk steviger steunen plaatsen en de kruin insnoeien zou de resterende bomen kunnen redden, maar de bevoegde stadsdiensten wachten voorlopig af. Peter van Dam, gemeenteraadslid van Groen

“De kruinen werden opgeruimd, maar verder werden er geen maatregelen genomen”, gaat van Dam verder. “Vorige week braken er dan nog 7. Van 17 andere zijn de steunstokken zodanig beschadigd dat ook voor die bomen het doodvonnis getekend is, tenzij er iets gedaan wordt. En dan is er nog geen echte stormwind geweest. Onmiddellijk steviger steunen plaatsen en de kruin insnoeien zou de resterende bomen kunnen redden, maar de bevoegde stadsdiensten wachten voorlopig af.”

Bomenbeleidsplan

“Er worden altijd minder bomen terug geplant dan er gekapt zijn. Bovendien is ons bomenbeleidsplan blijkbaar heel windgevoelig: de bomen waaien om en het geld dat hierin geïnvesteerd is, gaat mee vliegen”, zegt Peter hoofdschuddend. “Ik vraag me af wie hiervoor aansprakelijk is, de stad of de aannemer? En komt hierin een verzekering tussen?”

Machteloos

“We staan hier machteloos tegenover”, zucht schepen van Natuur Ingrid Kempeneers (CD&V). “Ik ben al drie keer ter plaatste gegaan. Bij het minste zuchtje wind beginnen die bomen al te wiebelen. De kruin is te zwaar in vergelijking met de stam. Ik vrees dat onze bomenkweker uit Oudsbergen hier in de fout is gegaan. We gaan dan ook bij hem verhaal halen. Maar het is jammer, we kunnen nu enkel de bomen die er nog staan verstevigen en nieuwe bomen bijplanten in het najaar. Maar eerlijk, ik vrees dat die 57 bomen moeten vervangen worden.”

Het bepalen van de selectie bomen is voor 100% de verantwoordelijkheid van de stad Sint-Truiden Bart Jackers van Boomkwekerij Willaert

Matig windbestendig

Maar bij bomenkweker Willaert horen we een ander verhaal. “Het bepalen van de selectie bomen is voor 100% de verantwoordelijkheid van de stad Sint-Truiden”, zegt Bart Jackers van Boomkwekerij Willaert. “Mag ik de stad erop wijzen dat de liquidambar of amberboom omschreven wordt in de bomenliteratuur als matig windbestendig. De locatie van aanplant werd niet omschreven in het raamcontract. Nogmaals zijn het correct geleverde bomen en staan zowel wij als onze bomenleverancier achter het product dat wij geleverd hebben. Bomen die bekend staan als windgevoelig moeten sowieso sterk terug gesnoeid worden na aanplant om te voorkomen dat ze omwaaien. Maar een hevige wind met eventueel regen kan altijd schadelijk zijn bij deze soort. De soort keuze is echter door de gemeente zelf gemaakt. Conclusie is dat het me spijt, maar het afbreken van de bomen is niet ons probleem.”