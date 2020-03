Pas bevallen moeders met baby’s op straat, Vlaming getuigt over aardbeving in Kroatië: “Chaos in Zagreb is compleet” Dirk Selis

22 maart 2020

12u47 0 Sint-Truiden Ook dat nog. Bovenop de lockdown beefde de aarde vanmorgen in Zagreb, de hoofdstad van Kroatië. Het epicentrum van de beving lag ten noorden van Zagreb op een diepte van 10 kilometer. De beving had een magnitude van 5.3. Truienaar Ronny Haesen die momenteel in Split verblijft getuigt van een ongeziene chaos in de Kroatische hoofdstad.

“Vanochtend tussen 6.24 uur en 9.10uur werd Zagreb getroffen door 5 aardbevingen waarvan eentje minstens een 5.3 op de schaal van Richter”, vertelt Truienaar Ronny Haesen vanuit Split. Ronny staat al de ganse voormiddag in nauw contact met zijn vrienden uit Zagreb. “Dit is een grote slag voor de stad die momenteel al moeite heeft om het coronavirus het hoofd te bieden en waar gisteren nieuwe, verregaande maatregelen van kracht gingen. Meerdere historische gebouwen zijn beschadigd, waardoor veel mensen hun huis verlieten en de straat opgingen. Brokstukken hebben auto’s verpulverd. Meerdere historische gebouwen zijn beschadigd, waardoor veel mensen hun huis verlieten en de straat opgingen.”

Moeders bevallen in auto’s

“De materniteit van het ziekenhuis van Zagreb is momenteel gesloten”, gaat Haesen verder. “De reeds bevallen moeders die in goede gezondheid verkeren zijn naar huis gestuurd. De moeders die nog in het ziekenhuis zijn omdat ze nog moeten bevallen, bevinden zich nu in ambulances en auto’s en zullen daar bevallen. Deze maatregelen werden getroffen omdat de kans op nieuwe aardbevingen reëel is.”

Kathedraal van Zagreb

“De iconische kathedraal van Zagreb is ook zwaar beschadigd”, gaat Haesen verder. “Een van de twee torens is gedeeltelijk ingestort. Na een aardbeving in 1880 was de kathedraal al een keer herbouwd. Ook het parlement is zwaar beschadigd en niemand mag het gebouw momenteel betreden. Vanwege het coronavirus geldt in Zagreb een gedeeltelijke lockdown. Mensen worden geacht publieke plekken zoals parken en pleinen te vermijden. Inwoners die hun huis ontvluchtten hadden echter geen andere keuze dan te verzamelen op dergelijke plaatsen”