Parkeren aan halve prijs tijdens eindejaars- en soldenperiode? Dirk Selis

13 november 2019

14u28 0 Sint-Truiden Gemeenteraadslid Eddy Elherbouti (sp.a) wil gedurende de maanden december en januari de tarieven van het betalend parkeren halveren. “Uitzonderlijke omstandigheden voor de handelaars vragen uitzonderlijke maatregelen”, argumenteert het raadslid.

“De handelaars in Sint-Truiden hebben het moeilijk”, steekt Eddy Elherbouti (sp.a) van wal. “De aanhoudende concurrentie van de webshops is al een gegeven, maar ook de aanhoudende werken in de binnenstad en de uitvalswegen (Groenmarkt, Diesterstraat, Vissegatstraat, ... ) maken het verleidelijk om toch maar elders te gaan shoppen. De handelaars uit het centrum hebben nu hun hoop gezet op de eindejaars- en soldenperiode, maar met het plaatsen van de Eisbaer op het Minderbroedersplein,verdwijnen ook daar nog een heel aantal parkeerplaatsen.” “Het is dringend nodig dat de stad de handelaars en de klanten extra extra ondersteunt. De omstandigheden die het gevolg zijn van de keuzes van het stadsbestuur, maar waar handelaars noch klanten om gevraagd hebben, vragen om een tegemoetkoming. Sint-Truiden mag de boot niet missen tijdens de feestdagen. Daarom stel ik maandag op de gemeenteraad voor om gedurende de maanden december en januari de tarieven van het betalend parkeren te halveren. In 2016-2017 werd dit voorstel in gelijkaardige omstandigheden door alle partijen gesteund in de gemeenteraad. We geloven dat het hoog tijd is om dat hier weer doen”, besluit het raadslid.

We vroegen een reactie aan het stadsbestuur, maar die kwam er vooralsnog niet.