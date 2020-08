Overvaller (21) die zich meteen excuseerde, riskeert celstraf van 20 maanden: moeder schrijft brief van drie pagina’s aan rechter

Sint-Truiden

In volle lockdown op 14 april gingen twee jonge mannen met ruim 1.100 euro aan de haal bij de Spar-winkel in Velm. Een 21-jarige man excuseerde zich meteen na het verkrijgen van de buit, maar kon wel met zijn kompaan ontsnappen. De politie deed een oproep tot getuigen en kreeg de hulp van VTM-opsporingsprogramma Faroek . Met succes, want de twee riskeren nu een celstraf van 20 en 16 maanden.