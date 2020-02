Overleven in tijden van e-commerce en baanwinkels: “Een ultrapersoonlijke benadering van de klant is ons geheim” Dirk Selis

14 februari 2020

13u32 7 Sint-Truiden Voor het twaalfde jaar op rij is de leegstand van winkels in België gestegen. Dit jaar is een historisch hoog niveau bereikt van 11,2 procent. Volgens Locatus, een onderzoeksbureau dat de leegstand in België bijhoudt, is dit vooral het gevolg van e-commerce en de sterke uitbreiding van het winkelaanbod buiten de stadskernen. Maar toch zijn er lokale handelaars die schijnbaar alle stormen overleven. Wij spraken met Truiense middenstanders Esther en Kirsten Craninx van Decadence de Luxe en Frank Deltour van Foto Robijns en hengelden achter hun geheim.

Modezaak Caleche werd meer dan 40 jaar geleden opgericht, en vandaag telt deze modefamilie in Sint-Truiden maar liefst vier winkels. “Caleche blijft trouw aan Belgische en buitenlandse merkenmode, terwijl Decadence de Luxe kiest voor trendy musthaves en snel wisselende collecties”, legt de veertigjarige zaakvoerster Esther Craninx uit. “Deca Dame, het nieuwste concept staat voor klassiekere mode, en enkele merken voor een maatje meer. De outletwinkel “Concept outlet store” sluit het rijtje af.” De Truiense fashionfamilie Craninx blijft de toon zetten in Sint-Truiden, en geeft grote ketens het nakijken. Maar wat is het geheim achter dat succes?

Ultrapersoonlijke benadering

“Een ultrapersoonlijke benadering van de klant, zowel in als buiten de winkel”, gaat Craninx verder. "Iedere klant krijgt bij ons persoonlijke styling en advies, en ook na de openingsuren staan wij klaar om vragen van klanten via onze online kanalen zo snel mogelijk te beantwoorden. Daarnaast inspireren wij de klant elke dag met nieuwe fashion content op onze social media, fotoshoots en blogposts, en dat wordt geapprecieerd." Haar zes jaar jongeren zus Kirsten treedt haar bij. “Winkelen op zich is genieten, maar ervoor zorgen dat de klant vóór, tijdens en ook na het winkelen geniet van onze service, dat is waar vele grote ketens in te kort schieten. En we blijven creatief nadenken. Zo organiseren we zondag een grote modeshow in de Truiense Begijnhofkerk, wat deel uitmaakt van Unesco-werelderfgoed. Meteen een primeur, maar wel een extraatje voor onze klanten.”

Overgebleven als enige familiebedrijf

Foto Robyns in de Truiense Stapelstraat werd opgericht in 1952 en is anno 2020 uitgegroeid tot een autoriteit op vlak van fotografie. Getuige daarvan is het vertrouwen dat Foto Robyns geniet van topmerken zoals Canon, Nikon, Sony en Fujifilm. “Zowel voor Nikon als voor Canon zijn wij één van de vijf overgebleven erkende prof-verdeelpunten in Vlaanderen” zegt zaakvoerder Frank Deltour (50). “De reden daarvoor is duidelijk: wij maken het verschil met onze service. Wanneer een professionele fotograaf een probleem heeft zorgen wij ervoor dat hij door middel van een vervangtoestel verder kan werken terwijl wij actie ondernemen om het probleem, hoe klein of groot het ook zou zijn, proberen op te lossen. Samen met een Antwerpse collega is Foto Robyns het enige overgebleven onafhankelijke familiebedrijf tussen alleen maar grote en kapitaalkrachtigere spelers.”

Ongedwongen uitleg

Informeren, adviseren en indien nodig repareren: daar komt het bij Foto Robyns op aan. Het vertrouwen dat Foto Robyns en Frank Deltour genieten van topmerken zoals Canon, Sony, Fujifilm en Nikon toont aan dat ondernemers met al hun ervaring en deskundigheid wel degelijk zelf het verschil kunnen maken. “De laatste jaren heeft online verkoop een grote vlucht genomen” zegt Frank Deltour. “Vooralsnog is dat bij mij niet het geval. De beroeps- en amateurfotografen komen graag over de vloer omdat ze bij ons de nodige uitleg krijgen. Tegelijk informeren wij hun op een ongedwongen manier over de nieuwigheden op de markt die hun werk mogelijk kunnen vergemakkelijken. Ik sta nu meer dan een kwart eeuw in de winkel en ik voel aan dat die uitleg steeds geapprecieerd wordt.”