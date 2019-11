Overdag een keurige labo-onderzoekster, ‘s nachts heeft ze een meedogenloze linkse: neemt Jill Seron Belgische titel boksen mee naar huis? Dirk Selis

02 november 2019

06u00 0 Sint-Truiden Als u dit leest, bestaat de kans dat de 25-jarige Jill Seron Belgische kampioene boksen, in de categorie onder 55,33 kilogram, is geworden. Kort voor haar boksmatch hadden wij een gesprek met haar. “Ik moet dagelijks mijn maaltijden afwegen, maar nu kijk ik echt enorm uit naar een welverdiende kom cornflakes en een kaasplankje dit weekend”, vertelt de Gingelomse.

Vrijdag nam Jill het tijdens het Truiense boksgala in de sporthal van het Koninklijk Atheneum in Sint-Truiden op tegen de Servische Marina Dekic (20) in de categorie Super Bantam. Dat Serron het zowaar tegen een Servische opneemt om de Belgische titel, is in de bokswereld niet zo uitzonderlijk. Als er in eigen land niemand gevonden wordt die zich kan of wil opwerpen als uitdaagster, wordt er verder gezocht. Vervolgens wordt de naam van die buitenlandse kandidaat-challenger voorgelegd aan de nationale boksbond, die dan oordeelt of die voldoende weerwerk kan bieden.

Voor Serron betekende de kamp haar tweede gooi naar de titel van Belgisch kampioene. In februari vorig jaar greep ze er al eens naast toen ze de handdoek moest gooien in de kamp tegen Jasmina Nad. Nadat de Servische haar een gebroken neus had bezorgd op het grote gala van de Trudo Boxing Club, zat Serrons kamp erop.

Gebroken neus

Pardon, uw neus gebroken? “Ja dat hoort erbij, hé”, zegt Serron. “Ik laat ze wel niet scheef staan zoals mijn mannelijke collega’s wel eens doen. Mijn vriend zou het niet zo kunnen smaken. Kijk, er kan altijd iets gebeuren. Maar dat kan bij een voetballer die verkeerd kopt ook, of een amazone die van haar paard valt. Voor een bokser is dat niet anders. Mijn trainer houdt mij nauwlettend in het oog, die zou meteen de handdoek in de ring gooien, mocht hij merken dat ik in moeilijkheden kom. Die gedachte stemt mij gerust. Boksen is de meest edele sport die er bestaat. De combinatie van precisie, uithouding, strategie en kracht trekt mij enorm aan. Maar het is niet dat ik een ‘manwijf’ ben. Ik hou van shoppen, koken en laat één keer per week mijn nagels verzorgen. Alleen, eens in de ring staat er een andere Jill.”

Kinderwens

“Maar het trainingsschema is strak en veeleisend. Ik werk als onderzoeker bij het onderzoekscentrum IMEC in Leuven en ben bezig met nanotechnologie. Tijdens mijn lunchpauze ga ik elke dag lopen en ‘s avonds na mijn werk duik ik de boksring in. Ik wil nu op weg gaan om een Europese titel te behalen, maar ik weet wel dat het zeer moeilijk zal zijn om van de bokssport te kunnen leven. Daarbij, mijn vriend en ik hebben een kinderwens. Niet meteen, maar toch. En dan zal de bokssport toch op de tweede plaats komen”, besluit Serron.