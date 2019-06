Oud-Communicatiedirecteur Voka haalt uit naar sociale media:“ Francis is onschuldig tot zijn schuld bewezen is” Dirk Selis

01 juni 2019

13u59 3 Sint-Truiden “We leven in een rechtsstaat. Wie schuldig is, moet gestraft worden. Dat geldt voor een (job)student, een poetsvrouw, een huisvader, een bankbediende, een kaderlid, een manager en zeker ook voor een bedrijfsleider. De derde macht moet in alle ernst en sereniteit zijn werk kunnen doen. Daar moeten we, tot het tegendeel bewezen is, in blijven geloven” zegt Johan Grouwels, oud-directeur Communicatie en Netwerking van Voka Limburg die zijn voormalige voorzitter Francis Wanten openlijk bijspringt.

De voorzitter van Voka Limburg Francis Wanten blijft in de cel in het kader van een onderzoek naar dieselfraude. Dat besliste de raadkamer vorige week woensdag. Vijf andere verdachten van een criminele bende blijven ook aangehouden. Wanten is officieel verdacht van betrokkenheid bij een criminele organisatie. Hij zou grote hoeveelheden mazout hebben verkocht aan de bende. Of hij doelbewust weet had van hun praktijken, moet nu blijken. Als baas van brandstoffenleverancier Comfort Energy heeft hij twintig procent van de Belgische particuliere markt in handen en staat hij op de lijst van rijkste Belgen. Over zijn exacte link in het dossier bestaat voorlopig nog geen duidelijkheid. De arrestatie van Wanten ging als een schokgolf door de Limburgse politieke en ondernemerswereld. Na de verbijstering start nu de onvermijdelijke geruchtenmolen. Niet in het minst op sociale media.

Onmenselijk

“Maar we leven in een rechtsstaat. Iedereen is onschuldig tot zijn of haar schuld bewezen is" zegt Johan Grauwels. “Nu worden processen in de media gevoerd. En dan nog vooral door allerlei ongedierte dat zich in de riolen van de ‘sociale’ media meedogenloos naar het oppervlak tracht te kronkelen. Dat is onmenselijk. Ik werk, en dat was na 13 jaar mijn eigen keuze, niet meer bij Voka – Kamer van Koophandel Limburg. Maar op deze manier werd en wordt er groot onrecht gedaan aan mijn ex-voorzitter, de hele Voka-organisatie en alle ondernemers.”

Niet de makkelijkste voorzitter

“‘Laat de rijken de crisis betalen’ is even belachelijke, simplistische volksverlakkerij als ‘eigen volk eerst’. Hoe je het ook draait of keert, ondernemers zorgen voor toegevoegde waarde, werkgelegenheid, welvaart en welzijn in onze provincie, in ons land, in de hele wereld. Zij vormen de basis waarop onze sociale zekerheid stoelt. Over de aard van de zaak, over schuld of onschuld wil en kan ik mij niet uitspreken. Dat moet en zal het gerecht doen. Ik leg me neer bij de uitspraak. Wat ik wel weet is dat Francis Wanten niet de makkelijkst maar wel de beste voorzitter was en is waar ik ooit voor heb mogen werken. En dat zal altijd zo blijven.” besluit Grauwels