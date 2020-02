Oud-burgemeester Jef Cleeren (CD&V) valt uit naar eigen meerderheid: “Een schande dat Sint-Truiden haar Lenteschoonmaak afschaft” Dirk Selis

18 februari 2020

08u47 0 Sint-Truiden Op een eerder makke gemeenteraad was het de 85-jarige oud-burgemeester Jef Cleeren (CD&V) die maandagavond met de aandacht ging lopen. “Het is een echte schande dat jullie de ‘Grote Lenteschoonmaak’ gaan afschaffen. Dat was nu nog eens een goede service voor de gewone Truienaar”, beet hij zijn knarsetandende collega’s van zijn eigen meerderheid toe.

De Grote Lenteschoonmaak waarbij Truienaren hun grof vuil konden buiten zetten wordt afgeschaft. Truienaren kunnen in de plaats van 3 tot en met 21 maart gratis hun grofvuil binnenbrengen bij het containerpark. “Een bewuste en duurzame keuze”, klinkt het bij het stadsbestuur. Maar het afschaffen van de maatregel, veroorzaakte de voorbije week een storm van protest in de Trudostad, en dat was ook de oud-burgemeester Jef Cleeren niet ontgaan. Ondanks zijn leeftijd van 85 lentes, voelt hij nog naadloos aan waar het schoentje wringt bij ‘zijn’ Truienaren. Niet dat zijn protest zoden aan de dijk bracht, het punt stond niet eens ter stemming. Maar Cleeren doorbrak alvast de ‘omerta’ van de meerderheid en liet in niet mis te verstane woorden weten, wat hij ervan vond. De voorzitter van de gemeenteraad Bert Stippelmans kon niet snel genoeg overgaan, tot de verdere orde van de dag.