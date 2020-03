Organisatoren zevenjaarlijkse feesten in Euregio wisselen ervaringen uit in Sint-Truiden Dirk Selis

10 maart 2020

08u21 0 Sint-Truiden Afgelopen weekend verzamelden de vertegenwoordigers van de zevenjaarlijkse feesten van Susteren, Maastricht, Tongeren en Hasselt in Sint-Truiden. Ze ontmoetten er de initiatiefnemers van de zevenjaarlijkse Trudofeesten om kennis en ervaringen uit te wisselen na het grote succes van de voorbije editie.

In 2019 honoreerde de stad Sint-Truiden haar patroonheilige tijdens de zevenjaarlijkse Trudofeesten. Het hele jaar werden er tal van activiteiten en tentoonstellingen georganiseerd rond het leven en de werken van de stichter van de stad. Het groots massaspektakel over het leven van de Heilige Trudo vormde het absolute hoogtepunt van deze feesten. Honderden vrijwilligers en tal van verenigingen werkten eraan mee, wat het sociale weefsel in de stad alleen maar ten goede kwam. Ook deken Wim Ceunen was tevreden: “We hebben getracht onze stadsheilige Trudo centraal te stellen en mensen samen te brengen in alle vriendschap en vrede, wat we tegenwoordig erg nodig hebben in onze samenleving.”

Uitwisseling

“De bedoeling van onze Euregionale samenwerking, die al sinds de jaren tachtig bestaat, is om kennis en ervaringen uit te wisselen en samen dit religieus erfgoed en de zevenjaarlijkse tradities over de generaties heen te tillen”, vertelt Luc Smeets, voorzitter van het Hasseltse Virga Jessecomité, namens de collega’s uit de Euregio. “Daarom zijn we blij dat we nu ook met de initiatiefnemers van de Trudofeesten in Sint-Truiden hebben kunnen kennismaken.”

Na een kennismaking van de delegaties werd even teruggeblikt op de voorbije editie. Nadien volgde een korte ervaringsuitwisseling. “De stad Sint-Truiden draagt de zevenjaarlijkse Trudofeesten hoog in het vaandel. ‘Trudo en Amélia’ was een massaspektakel voor en door Truienaars en heeft heel wat mensen samengebracht rond het leven en de werken van onze stichter”, vertellen burgemeester Veerle Heeren en schepen van evenementen Jos Pierard. “Het was een unieke belevenis en we willen onze ervaringen dan ook graag delen met andere initiatiefnemers van zevenjaarlijkse feesten.”