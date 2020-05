Oppositie vindt IMPACT-maatregelen onvoldoende:“Een doekje voor het bloeden” Dirk Selis

08 mei 2020

15u14 3 Sint-Truiden De kritiek van de oppositie liet niet lang na de lancering van het IMPACT-plan van de Stad Sint-Truiden op zich wachten. “Het is positief dat er een globaal plan komt voor de lokale economie. Maar het had gerust wat meer en wat sneller mogen zijn”, vat gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove (sp.a) de kritiek samen.

“Een doekje voor het bloeden. Men had beter wat meer geld rechtstreeks in de lokale handel en horeca gestopt”, steekt de Truiense oud-burgmeester van wal. “Nu wordt er heel wat geld onrechtreeks uitgegeven, zoals allerlei veiligheidsmaatregelen en vooral promotiebudgetten. In andere steden wordt ook gezorgd voor de veiligheid en promotie, maar niet ten koste van concrete bestedingen voor de lokale economie. Er moet blijkbaar eerst geld uitgegeven worden vooraleer je iets kan krijgen van de stad. Waarom gewoon geen waardebon voor alle inwoners? Waarom geen verhoogde waardebon voor personen, die het moeilijk hebben? Dat is wat gebeurd in andere steden.”

Kwetsbare personen

“Personen en gezinnen, die nu geen of weinig geld hebben om te besteden, blijven met lege handen over”, gaat Vandenhove verder. “Hopelijk wordt een gedeelte van het geld dat nu aangekondigd wordt voor de handel, de horeca en de markten wel op die manier besteed. Wat gaat er nu in godsnaam van die 50.000 euro voor de fruitteelt en landbouw direct in de lokale economie terecht komen? Misschien rekent het stadsbestuur erop dat die steun voor de landbouw en het bedrijfsleven niet of niet volledig zal opgenomen worden, zodat de totale injectie niet echt 2 miljoen euro zal zijn. Op steun voor het verenigingsleven en voor kwetsbare personen en gezinnen is het blijkbaar nog wachten. De lokale economie moet nu ondersteund worden, niet volgend jaar en binnen twee jaar. Heel het plan zou dit jaar moeten ontplooid zijn. Zo pakken andere steden het aan.”

Parking

“Maar ik zie ook dat de parkings in de winkelstraten verdwijnen”, zegt gemeenteraadslid Filip Moers (sp.a). Dit is absoluut geen goede zaak voor de kortparkeerders en de middenstandszaken, die daarvan afhankelijk zijn. En wat is nu van de vrijstelling van de Trud’Or-bijdragen, of van de terrasbelastingen voor 2020?”

Ook het politieke debat is in Sint-Truiden uit haar ‘lockdown’. Zoveel is zeker.