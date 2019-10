Oppositie valt over de heuveltjes van Ingrid Kempeneers Dirk Selis

29 oktober 2019

10u44 0 Sint-Truiden Op de Truiense gemeenteraad zorgde oppositieleider Gert Stas (sp.a) even voor een vrolijke noot tijdens zijn tussenkomst over de slechte staat van het fietspad aan de Speelhoflaan. “De herstellingen aan het fietspad zijn zo slecht uitgevoerd dat de stad er een bordje heeft moeten bijhangen om te waarschuwen voor de slecht staat van het fietspad. Het zijn precies de heuveltjes van Ingrid”

“Het fietspad aan beide kanten van de Speelhoflaan is in erg slechte staat”, stak raadslid Gert Stas (sp.a) van wal. “De recente herstellingen zijn slechts inefficiënte lapmiddelen en hebben het fietspad nog hobbeliger en onveiliger gemaakt. Zo erg dat jullie er zelfs een bordje hebben moeten bijhangen om te waarschuwen voor de slechte staat van het fietspad. De Speelhoflaan is nochtans een belangrijke fietsader voor zowel toeristen als de schoolgaande jeugd en uiteraard de bezoekers van het Sint-Trudoziekenhuis. Wij willen wil snel een grondige en duurzame aanpak van de fietspaden op de Speelhoflaan. Of wil u ze de geschiedenis laten ingaan als de heuveltjes van Ingrid?” Waarop de ganse gemeenteraad in lachen uitbarstte.

Melk

“Ik ben even van mijn melk, die had ik niet zien aankomen”, reageerde schepen Ingrid Kempeneers (CD&V). “Maar wij plannen grote werkzaamheden in dit stadskwartier en willen het fietspad, dat inderdaad moet worden aangepakt, niet drie keer na elkaar opengooien. Dus nog even geduld, we zijn er mee bezig.”