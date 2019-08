Oppositie komt met eigen onderzoek: “Nieuwe laboresultaten linken vissterfte aan slechte kwaliteit vijverwater” Dirk Selis

23 augustus 2019

13u13 3 Sint-Truiden De vijvers van het Truiense stadspark blijven deining veroorzaken in de Truiense politiek. Eind juli eiste schepen Jelle Engelbosch (N-VA) nog excuses van de oppositie die hij verantwoordelijk achtte voor paniekzaaierij toen bleek dat er geen blauwalgen werden vastgesteld in de vijvers. Waarop de oppositie prompt haar eigen analyse liet uitvoeren. “Die nieuwe laboresultaten linken de vissterfte aan de slechte kwaliteit van het vijverwater”, zegt voorzitter Gunther Leenen van oppositiepartij Stadspartij Sterk die maandag ook zal tussenkomen in het vragenuurtje voor de gemeenteraad.

“De recente berichten over blauwalgen en de zogezegde verontreiniging van de parkvijvers waren met andere woorden pure stemmingmakerij door de oppositie, die op geen enkele feitelijke gegevens was gestoeld. De oppositie wilde op basis van deze speculaties zelfs de Inspectiedienst Dierenwelzijn inschakelen. We betreuren het dan ook dat hierdoor paniek is ontstaan onder onze bevolking en dat onze stadsmedewerkers hierdoor in diskrediet zijn gebracht. We vragen excuses van de oppositie om dit vervelende misverstand uit de wereld te helpen”, vertelde waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA) eind juli aan onze krant.

Vissterfte

Maar die excuses kwamen er niet. “Wij hebben nooit beweerd dat zich blauwalgen in de parkvijvers van het stadspark bevonden, maar hebben dit wel in vraag gesteld. Omdat niemand een definitief antwoord kon geven, vonden wij het noodzakelijk om preventieve maatregelen te nemen tot er duidelijkheid was. Maar vandaag zijn onze testresultaten binnengelopen. De resultaten van het vijverwater zijn zeer slecht met vissterfte tot gevolg. Ik stel me dan ook vragen bij het eerder gepubliceerde laboverslag van de stad Sint-Truiden. Mijn volledig onderzoek duurde trouwens twee en een halve week, dus kan er na enkele dagen nog geen definitief uitsluitsel over blauwalgen zijn geweest . Graag benadrukken wij ook het goede werk van het stadspersoneel en leggen de verantwoordelijkheid enkel en alleen bij het stadsbestuur. Een eerlijke en transparante aanpak dringt zich op. Ik zal dan ook tussenkomen op de gemeenteraad aanstaande maandag”, besluit Gunther Leenen van Stadspartij Sterk.