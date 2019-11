Oppositie furieus over aanstelling ‘onafhankelijke’ bestuurders Zorgbedrijf Sint-Truiden Dirk Selis

07 november 2019

13u49 0 Sint-Truiden Donderdagavond staat een algemene vergadering van het zorgbedrijf Sint-Truiden geprogrammeerd. Op de agenda staat onder meer de aanstelling van drie onafhankelijke deskundigen. “Maar dat zijn allemaal partijsoldaten. Sp.a vraagt de huidige kandidaten niet aan te stellen en een nieuwe aanstellingsprocedure te houden”, klinkt het bij sp.a Sint-Truiden.

“Er zijn drie kandidaten”, steekt Gert Stas van wal. “Jan Vanderkerken was kandidaat voor de CD&V bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, David Engelbos, tot 2018 voorzitter Open VLD Sint-Truiden en Ludo Brepoels een zakenrelatie van schepen N-VA Jo François. Het is zonneklaar dat deze kandidaten moeilijk onafhankelijk genoemd kunnen worden. Sp.a vraagt de huidige kandidaten niet aan te stellen en een nieuwe aanstellingsprocedure te houden.”

Kandidaten zoeken in augustus

“De raad van bestuur van het Zorgbedrijf besliste om het bestuur aan te vullen met het maximum van 3 onafhankelijke bestuurders. Dit betekent onafhankelijk van de politiek en onafhankelijk van de organisatie van de vereniging. Filip Moers, stemde toen tegen de uitbreiding van de raad van bestuur omdat er een vermoeden was dat de onafhankelijkheid van de kandidaten niet gegarandeerd zou zijn. Dit vermoeden wordt nu duidelijk bevestigd. Om onafhankelijke kandidaten te zoeken werd eind juli de vacature op de website van het zorgbedrijf geplaatst en werden de politieke partijen aangeschreven om mee te zoeken. Kandidaten konden zich vervolgens tot eind augustus aanmelden. Dit wil zeggen dat men dus onafhankelijke experts dacht te vinden via de politieke partijen en dit enkel gedurende de zomermaand augustus. Dat is absurd en een nauwelijks verholen manier om de raad van bestuur verder aan te dikken met getrouwen. Sp.a besloot niet mee te doen aan deze poppenkast.Als de stad het echt goed voor heeft met haar zorgbedrijf, dan start ze een nieuwe procedure en gaat ze op zoek naar écht onafhankelijke experts die elkaar aanvullen en een échte meerwaarde kunnen zijn voor de dienstverlening in onze stad.”

Bij het zorgbedrijf Sint-Truiden wenste niemand te reageren.

