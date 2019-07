Oppompverbod afgekondigd in Noord- en Zuid-Limburg Dirk Selis

04 juli 2019

17u46 0 Sint-Truiden De Limburgse gouverneur Herman Reynders heeft voor verschillende gebieden in de provincie een oppompverbod uitgevaardigd. Vanaf vrijdag is het verboden om nog water op te pompen in de gemeenten rond Sint-Truiden én in de stroomgebieden van de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht in Hechtel-Eksel en in Lommel.

Vanaf vrijdag geldt er een verbod om water op te pompen uit alle onbevaarbare waterlopen in de volledige gemeente Gingelom, in de stad Sint-Truiden en de gemeente Heers ten zuiden van de N3. Het gaat dan concreet om de stroomgebieden van de Melsterbeek, Molenbeek, Cicindriabeek, de Beek, de Weierkensbeek en de bovenlopen van de Herk. “Er zijn twee uitzonderingen”, zegt gouverneur Herman Reynders. “Beperkt water oppompen mag wel voor drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en voor water dat gebruikt wordt voor de aanmaak van gewasbeschermingsmiddelen.”

Hittegolf

De nasleep van de droogte in 2018 heeft een duidelijk effect op onze waterlopen. Het peil van beken en rivieren was nog niet voldoende hersteld, toen afgelopen week een hittegolf voor een verdere daling van dat waterpeil heeft gezorgd. Dat heeft de provinciale dienst Water en Domeinen met objectieve metingen vastgesteld. “In bepaalde stroomgebieden in Limburg staat het waterpeil zo laag, dat er kans is op zowel gezondheidsrisico’s als ecologische schade”, licht gouverneur Herman Reynders de beslissing toe. “Daarnaast vergroot het dichtgroeien van beken, door gebrek aan water, het risico op overstromingen bij plotse hevige regenval.”

Domino-effect

En tenslotte speelt ook het domino-effect een rol. Daarom is er in samenspraak met de gouverneur van Antwerpen Cathy Berx in de stroomgebieden van de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht ook een oppompverbod ingesteld in Limburg. “In gebieden stroomafwaarts richting Antwerpen met een alarmerend laag waterpeil zou het oppompen van water in de hogerop gelegen gebieden binnen onze provincie dezelfde nefaste gevolgen hebben”, aldus nog de gouverneur. De Antwerpse gouverneur stelde dinsdag al in negen stroomgebieden in de provincie Antwerpen een oppompverbod in. Met de geringe verwachte neerslag is het niet uit te sluiten dat er deze zomer nog meer maatregelen zullen volgen.