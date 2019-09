Oppercarnavalist Rudi Festraerts (74) plots overleden Dirk Selis

16 september 2019

18u04 0 Sint-Truiden Rudi Festraerts is maandagnamiddag plots overleden, op 74-jarige leeftijd. Journalist van De Weekkrant, gewezen leraar van het Atheneum, maar vooral als de proclameur van de Truiense carnaval was Rudi een graag gezien figuur.

Vorig jaar zong hij nog het carnavalslied voor Sint-Truiden in, samen met Stefan Nolens: ‘Helaba Cava’. Maar wie in Sint-Truiden en in Limburg herinnert zich niet zijn grootste hit ‘Nachten in Sint-Truin duren lang’?

Rudi had zich om diverse redenen teruggetrokken uit het carnaval. Hij laat een echtgenote en een zoon, Kurt, achter.