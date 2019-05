Opnieuw verkiezingen in Sint-Truiden: Josée en Charly zijn kandidaat om ... gelukkig te zijn Dirk Selis

31 mei 2019

16u18 0 Sint-Truiden Na de verkiezingen voor Vlaanderen, België en Europa startten de bewoners van Wiric vandaag een eigen affichagecampagne in Sint-Truiden en omgeving. “Onze bewoners willen maar één ding op de eerste plaats. En dat is gelukkig zijn. Charly en Josée waren onze fotomodellen maar al onze bewoners zijn natuurlijk even belangrijk” stelt directeur Eric Hendrix.

Wiric, het ondersteuningscentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking, investeerde zopas 1,5 miljoen euro in Falmio, een vierde vestiging te Velm. ‘Terwijl ons zorglandschap steeds meer te maken heeft met schaalvergroting en centralisatie, roeien wij tegen de stroom in. In het gloednieuwe ‘Falmio’ gaan onze bewoners totaal integreren in de plaatselijke gemeenschap’, legt Hendrix uit.

Geen evidente keuze

“Het was geen evidente keuze, het was geen gemakkelijkheidsoplossing, integendeel” zegt Eric Hendrix. “Door plaatsgebrek dienden we uit te kijken naar bijkomende huisvesting. Wiric heeft al drie vestigingen in Sint-Truiden. De meest evidente uitbreiding was die op onze campus aan de Diestersteenweg. In het belang van onze bewoners wilden we echter naar buiten, we willen deel uitmaken van een kleinschalige gemeenschap. In Velm, in de voormalige kloosterwoning van de Zusters van Liefde vonden we een ideale locatie. ‘Inclusie’ is belangrijk. We willen niet buiten maar binnen een gemeenschap leven, wonen en werken.”

Kersen plukken

Velm is een klein dorpje. Bovendien zijn er met Rusthuis Triamant en school ’t Vlindertje nog twee plaatsen waar mensen die zorg vereisen leven. “Zowel de plaatselijke bevolking, de ouderen in Triamant, de kleutertjes en leerlingen van ’t Vlindertje als onze bewoners kunnen veel voor mekaar betekenen" vertelt zorgverantwoordelijke Evi Stienen. “De schotten tussen de verschillende zorgorganisaties doorbreken, daar willen we in eenieders belang werk van maken. We kunnen veel van mekaar leren, we kunnen samen leven, werken, wonen en vooral ook samen heel veel plezier maken. ‘De eerste reacties zijn bijzonder positief. Op onze kennismakingsnamiddag was er een buurvrouw waar we binnenkort kersen mogen gaan plukken, het buurtcomité wil samen met ons hun jaarlijkse barbecue hier organiseren en de Landelijke Gilde wil samen met ons tuintjes inrichten” besluit Stienen.

Snoezelruimte

“Met Rusthuis Triamant en ’t Vlindertje werden al concrete afspraken gemaakt. We gaan samen zingen in het ‘geheugenkoor’, voorlezen voor de kleuters, rolstoeldansen, samen snoezelen in onze snoezelruimte. En dit is nog maar een begin’. Maar ook op het inhoudelijke vlak willen we onze expertise delen met anderen. De mensen zijn het belangrijkst. Daarom willen we ook wat de zorg betreft samenwerken met anderen die misschien op deelaspecten van die zorg meer expertise hebben” besluit Hendrix.