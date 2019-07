Opnieuw Haspengouwse jobstudenten in fruitpluk Dirk Selis

01 juli 2019

18u26 0 Sint-Truiden Fruittelers gaan voor het eerst sinds lang weer op zoek naar jobstudenten in de kersenpluk. “Ik wil terug eens een woord in het Nederlands kunnen uitwisselen tijdens het pluikken. Ik miste de gezelligheid van vroeger en wil mijn kennis en liefde van het fruit ook kunnen delen met de jongere generatie”, zegt fruitteler Piet Porreye.

“Vorig jaar hebben we via FaceBook aangekondigd dat we op zoek waren naar studenten om te plukken. En niet onbelangrijk, zij kregen een “eerlijk” loon en dat haalt vele jongeren over de schreef. Waarschijnlijk willen studenten nog steeds buiten werken maar een lage vergoeding hield hen tegen. In de meeste sectoren verdienen zij een aardige duit maar niet in de landbouwsector. En hier wilden we verandering in brengen” zegt Porrey

Plukken voor een fiets

“De fruitteelt is terug in trek bij studenten. Ze zijn wel jonger dan vroeger”, zegt ook fruitteler Karel Vaes uit Borgloon. “Vroeger kwamen de afgestudeerden die naar de Unief gingen, traditiegetrouw plukken. Ze hadden dan voor de eerste keer 3 maanden vakantie. Ze moesten dus niet brossen om te plukken! Op Facebook bereikte mijn dochter Gitte direct een tiental geïnteresseerde studenten tussen 15 en 17 jaar. We hebben sollicitatie gesprekken gehouden. Daar stonden ineens fijne, frisse jongens en meisjes die zin hadden om te plukken. Er was zelfs een juf bij die haar studenten begeleidde. Tof zo’n engagement. Dit is fruitteelt met hart en ziel, van jong tot oud, van hier en van elders. De ambiance houden we erin met wat hippe muziek. Want als we jongeren willen aantrekken moeten we ook zorgen dat ze het fijn vinden. Dus zowel aan sortering als in het veld de volumeknop wat hoger en een gezonde beat, ook goed om de vogels op afstand te houden. Voor de meesten is dat hun eerste werkervaring. Ik denk dat ze het fijn vinden maar s’avond is hun pijp uit. Binnenkort betalen onze studenten hun eerste fiets en hun tickets voor Pukkelpop weer van hun plukgeld, heerlijk toch.”