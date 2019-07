Opnieuw een zomer met terrasfilms in Limburg DSS

22 juli 2019

15u55 3 Sint-Truiden De culturele organisatie Curieus pakt uit met de zestiende editie van de Terrasfilms. Ook dit jaar kan je genieten van een gratis film in openlucht in de meerdere kerkdorpen, historische sites en romantische plekjes. “Donderdagavond gaan we van start”, aldus Peter Driesen van Curieus.

“We beginnen in Brouwerij De Dool in Houthalen met ‘The Greatest Showman’ van Michael Gracey met Hugh Jackman, Michelle Williams en Zac Efron”, zegt Driesen. “Wie met 35 graden liever niet in een benauwde cinemazaal zit, kan een hele zomer gratis bij ons terecht. Vrijdag slaan we onze tenten op in Alken, zaterdag in Bree en zondag in Leopoldsburg. Een hele zomer lang doorkruisen we idyllische Limburgse plekjes met gratis cinemaplezier.”

Voor data en locaties: www.terrasfilms.be