Opnieuw botst uitzonderlijk transport tegen brug aan Stayen Omleidingsweg N3 hele namiddag afgesloten om brokstukken en olie op te ruimen Toon Royackers

31 oktober 2019

15u57 0 Sint-Truiden Op de N73 Omleidingsweg ten zuiden van Sint-Truiden is donderdag kort voor de middag opnieuw een uitzonderlijk transport tegen de brug aan Stayen geknald. Het transport was kennelijk net iets meer dan vier meter hoog, en smakte zo tegen de bovenkant van de treinbrug. Omdat de klap bijzonder hevig was, liet spoorbeheerder Infrabel uit voorzorg het treinverkeer stilleggen. Ook de rijbaan bleef urenlang versperd.

“Het is helaas een gekende plek,” zegt Kapitein Steven Rennen van Brandweerzone Zuid West Limburg. Het korps van Sint-Truiden snelde donderdag meteen ter plaatse. “Hier hebben al vaker vrachtwagens tegen de brug gezeten. Kennelijk laten de bestuurders zich steeds weer verrassen door de hoogte van deze brug. Gelukkig waren er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Niemand raakte gewond, maar de truck met graafmachine zat helaas wel goed vast onder de brug.”

Het gevaarte kon gelukkig snel weer los getrokken worden. Maar toen pas kon de schade worden opgemeten. “Uit voorzorg is het treinverkeer even stilgelegd,” aldus Kapitein Rennen. “Eerst moesten we zeker weten of de constructie van de brug nog intact was. Dat was uiteindelijk wel het geval. Bijkomende probleem was wel een groot olielek, als gevolg van de knal tegen de brug. Dat maakte dat de rijbaan er spekglad bij lag.”

Urenlang omrijden

Enkele honderden liters brandstof gutsten weg over de rijbaan. De lokale politie sloot meteen de N3 Omleidingsweg af voor alle verkeer. Dat zorgde meteen voor een grote verkeershinder in de hele omgeving. Onder meer op de Tiensesteenweg was het de hele namiddag stapvoets rijden. Brandweerploegen hadden enkele uren nodig om alle spurrie van de weg te krijgen. Met schuim en absorptiekorrels werd de brandstof verdund en weggespoten. “We hebben nog een controle uitgevoerd op eventuele loshangende brokstukken aan het brugdek, en nadien alle los gekomen beton opgeruimd,” besluit Rennen.

Vier meter hoog

De voorbije jaren hebben al veel transporteurs kennis gemaakt met de spoorwegbrug over de Omleidingsweg aan Stayen. Telkens knalden ze tegen het brugdek. “Die brug is nochtans vier meter hoog, wat voldoende moet zijn voor het normale vrachtverkeer,” aldus medewerkers van Wegen en Verkeer. “Alleen uitzonderlijk transport van meer dan vier meter mag deze route niet nemen. Helaas proberen sommigen dat kennelijk toch nog, met dit als resultaat.”