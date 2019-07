Opmerkelijke vakantiejob: “Deze zomer was ik skeletten uit een middeleeuws massagraf. Het is eens wat anders” Dirk Selis

23 juli 2019

17u21 7 Sint-Truiden Menselijke resten van een archeologische opgraving afwassen en opbergen als vakantiejob? Dat kan. Het is deze zomer de taak van drie Limburgse studenten. Er werden al meer dan 2.000 menselijke skeletten aangetroffen op de archeologische site op de Groenmarkt in Sint-Truiden.

Terwijl de archeologen onder een verschroeiende zon verder graven, staan drie jobstudenten wat verder in de binnenstad tussen fruitkisten vol beenderen aan wasbakken te werken. “Ik sorteer ze uit de fruitkisten en geef ze door, terwijl Michiel en Yarne de beenderen wassen”, vertelt student rechtspraktijk Niels Brepoels (19) uit Sint-Truiden terwijl hij enkele ruggenwervels aan zijn collega overhandigt. “Ik had meteen gereageerd op de advertentie op Facebook en werd vlot aangenomen. Lekker dichtbij huis en je kan buiten werken. Het zijn natuurlijk wel menselijke resten, maar je moet er niet teveel bij nadenken. Na een tijdje treedt er gewenning op en dringt het niet meer tot je door dat het om menselijke beenderen gaat. Alleen bij de botjes van kinderen en baby’s moet ik toch nog even slikken.”

Kruidvat

“Vorig jaar stond ik in het Kruidvat, deze zomer was ik skeletten. Het is eens wat anders”, lacht Yarne Vanhove (18). “Af en toe vinden we wat nagels van zerken of kisten terug, maar voor de rest zijn het vooral beenderen”, zegt Michiel Czachur (18) uit Tongeren. “Ik ben ook de dj van de ploeg, met ‘Radioactive’ van Imagine Dragons uit onze luidspreker gaat het toch net iets beter. ‘I’m waking up, I feel it in my bones. Enough to make my systems blow’”, zingt Michiel even mee. “We moeten natuurlijk wel goed opletten dat we de juiste beenderen in het juiste zakje deponeren. Maar dat lukt ons wel.”

Knekelkuil

“De studenten helpen ons met het opbergen van de vondsten”, zegt archeoloog Maxim Hoebreckx van ARON (kort voor ‘Archeologische Onderneming’), het oudste onafhankelijke archeologische onderzoeksbureau in België. “Minder waardevolle vondsten zullen uiteindelijk ‘herbegraven’ worden in een zogenaamde knekelkuil. Andere skeletten zullen buiten Sint-Truiden onderworpen worden aan gespecialiseerde onderzoeken. Die kunnen jaren in beslag nemen. Nadien zullen de overblijfselen gestockeerd worden. Waar dat precies zal gebeuren, wordt nog bekeken.”

Het team van archeologen verwacht met de hedendaagse technologieën en met wetenschappelijk onderzoek veel geheimen van de Truiense voorouders bloot te leggen. Zo kunnen DNA-testen de afkomst van de personen onthullen. Aan de hand van het gebit kunnen onderzoekers ook de leeftijd van de overledenen afleiden, hun voedingspatroon achterhalen en nagaan aan welke ziektes ze eventueel gestorven zijn. De meerderheid van de vondsten dateert van de 17de tot 18de eeuw. De rest is ouder, vermoedelijk 12de- tot 16de-eeuws.

Opgravingen tot oktober

“We zitten goed op schema en zullen de opgravingen vermoedelijk eind oktober afronden”, zegt Hoebreckx. Zonder tegenslagen moeten het Trudoplein en de Groenmarkt tegen het voorjaar van 2020 klaar zijn. Beide pleinen krijgen zitelementen en speelse waterpartijen, met 42 spuitkoppen die aangestuurd worden door muziek en licht. De Groenmarkt zelf wordt autovrij.