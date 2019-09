Opleidingen elektrisch fietsen in de lift: “Fietsen zonder opleiding is niet zonder gevaar” Dirk Selis

10 september 2019

10u47 0 Sint-Truiden De tijd dat een elektrische fiets enkel voor senioren was, ligt definitief achter ons. Door de toenemende verkeersdrukte en de tendens om gezonder te leven, schakelen steeds meer mensen over op de elektrische fiets. Niet zonder gevaar? Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar raakten 44 Limburgers gewond bij een ongeval met een elektrische fiets. Lichtpunt is wel dat er voorlopig geen dodelijke slachtoffer bij is.

Meer en meer Vlamingen schaffen zich een elektrische fiets aan. Uit een VAB-onderzoek van drie jaar geleden bleek dat 6% van de Vlamingen een elektrische fiets bezat. In de recentste VAB-Mobiliteitsbarometer was dat 12%. Bijna de helft van wie nu de elektrische fiets gebruikt voor woon-werkverkeer deed die afstand vroeger met de auto. Een mooi bewijs dat de elektrische fiets wel degelijk auto’s uit het verkeer haalt.

Niet zonder gevaar?

“Nochtans is elektrisch fietsen zonder opleiding niet zonder risico. Een fietser is al erg kwetsbaar in het verkeer, en door de hogere snelheid is er een grotere kans op ongevallen. Zo is bijvoorbeeld de remweg langer en de tijd om te anticiperen korter, zowel voor de fietser als voor de andere weggebruikers”, zegt Stef Willems van VIAS. Of senioren zo’n snelle e-bike moeilijker onder controle kunnen houden? “Ja en neen. Per elektrische fiets worden nu eenmaal meer kilometers afgelegd dan met een gewone. Gebruikers hebben dus ook meer kans om een vervelend paaltje of onoplettende medefietser tegen te komen. Tegelijk is het zo dat veel ongevallen simpelweg gebeuren bij het op- en afstappen. Oudere fietsers, die doorgaans iets minder kracht hebben, laten zich weleens verrassen door de zware accu. Ze kantelen letterlijk om”, besluit Willems.

Voorlopig geen dodelijk slachtoffer

“Voorlopig zijn slechts de cijfers van de eerste drie maanden bekend. In Limburg zijn er 44 Limburgers bij een ongeval met de elektrische fiets gewond geraakt”, becijfert Willems. “Gelukkig is er tot dusver geen dodelijk slachtoffer gevallen. Vorig jaar waren er dat helaas 6 dodelijke slachtoffers van de in totaal 175 slachtoffers en in 2017 lieten maar liefst 7 mensen in Limburg het leven op een slachtoffertotaal van 109. Als we naar Vlaanderen kijken waren dat vorig jaar 23 dodelijke slachtoffers van de in totaal 1499 slachtoffers. Terwijl er in 2017, 21 dodelijke slachtoffers vielen op een totaal van 1033 slachtoffers.”

Week van de Mobiliteit

In Sint-Truiden heeft men de boodschap alvast begrepen. “Het evenwicht behouden, het op- en afstappen en de snelheid vragen toch wel wat gewenning en oefening. Daarom organiseren de dienst Mobiliteit en de dienst Welzijn in het kader van de Week van de Mobiliteit op maandag 16 september een vormingsdag in ‘t Speelhof (Speelhoflaan 5) voor iedereen die een elektrische fiets heeft of er in de toekomst eentje wil aanschaffen”, besluit de Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V).