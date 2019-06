Openlucht autosalon tijdens Zomerbraderie Dirk Selis

06 juni 2019

16u52 0 Sint-Truiden In het weekend van 22, 23 en 24 juni staat de jaarlijkse zomerbraderie op het programma in Sint-Truiden. Voor de eerste keer zal ook de autoshow plaatsvinden in het braderieweekend. Op zaterdag kunnen autoliefhebbers hun hart ophalen tijdens een openlucht autosalon op de Grote Markt.

Naar jaarlijkse gewoonte verenigt middenstandsorganisatie Shop & The City de lokale autodealers van Sint-Truiden voor een openlucht autosalon. Op zaterdag 22 juni vormt de Grote Markt het decor voor de nieuwste modellen van de verschillende autodealers, hiermee zal de autoshow voor de eerste keer samenvallen met het braderieweekend. “Na de Haspengouw Markt op zaterdagvoormiddag, maken de marktkramers plaats voor verschillende autodealers, die voor de gelegenheid hun nieuwste modellen voorstellen. Tussen 14u en 18u staan de vertegenwoordigers de bezoekers te woord en geven graag wat meer uitleg over de wagens. De inkom is bovendien volledig gratis.”, aldus Marijn Ghys, manager Shop & The City.

Mannen op zaterdag

“Door de autoshow op zaterdag te laten samenvallen met de zomerbraderie, proberen we de beleving voor de bezoekers te maximaliseren. In de winkelstraten stallen meer dan 120 lokale handelaars hun braderiekramen uit en verwennen de bezoekers met interessante zomerkoopjes, tegelijk kunnen de autoliefhebbers kennismaken met de verschillende wagens op de Grote Markt. De autoshow is dus een leuke meerwaarde voor het braderieweekend en bovendien een ideaal concept om ook de mannen op zaterdagnamiddag naar de stad te brengen”, concludeert Jos Pierard, Schepen van Middenstand.