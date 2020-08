Opening Groenmarkt wordt spectaculair maar digitaal:

“Geen risico’s omwille van coronavirus” Dirk Selis

17 augustus 2020

09u34 0 Sint-Truiden Helaas geen grootse heropening met publiek voor de Truiense Groenmarkt, Abdijplein en haar omliggende straten Diester-, Mein- en Plankstraat, wel een digitaal event. Vijf jaar geleden startte het project van nieuwe rioleringswerken van de Groenmarkt en haar omgeving in de Truiense binnenstad en eind deze maand is het eindelijk af.

“Door de coronacrisis en de opgelegde maatregelen pakken we als stad Sint-Truiden uit met een digitaal verhaal dat door iedereen gevolgd kan worden op vrijdagavond 28 augustus. Op die manier kan elke Truienaar en bezoeker van onze stad erbij zijn. Het online verhaal start met een dj-set van Buscemi van op de abdijtoren met een prachtig zicht op de Groenmarkt. Daarna volgt de opening zelf, een spectaculaire fonteinenvoorstelling met dansers”, zegt burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

‘Fountains of Joy’

Door de coronacrisis zijn heel wat evenementen in Sint-Truiden afgelast. Dat betekent dat ook de opening van de Groenmarkt en de omliggende straten in zeer beperkte kring zal doorgaan. “Er is gekozen voor een spectaculair digitaal verhaal dat via allerhande kanalen online live gevolgd kan worden, zo kunnen alle Truienaren erbij zijn”, gaat Heeren verder. “Naar aanloop van de opening zullen ook verschillende reportages gemaakt en online gedeeld worden. Deze tonen onder andere de werken aan de Groenmarkt en het Abdijplein en de opgravingen die hier plaatsvonden. Daarnaast brengen we ook het verhaal van Truienaar Carlo Willems. Hij is internationaal bekend omwille van zijn composities met slagwerk. Speciaal voor onze fonteinen componeerde Carlo Willems het nummer ‘Fountains of Joy’. Ook danstalent van eigen bodem krijgt een voorname rol in het online event en dit onder leiding van choreografe Dominique Lauwers van de Academie Haspengouw.”

Sint-Truiden by lights

“Vorig jaar hebben we unieke vondsten gedaan op de site. Onder de Groenmarkt lag van de elfde tot de zeventiende eeuw namelijk een kerkhof. Alle waardevolle historische vondsten zijn bewaard en zullen in de toekomst permanent publiek tentoongesteld worden voor inwoners en toeristen”, aldus schepen van Onroerend erfgoed Jelle Engelbosch (N-VA). “Wie de fonteinenvoorstelling na de opening zelf eens wil bewonderen op de muziek ‘The fountains of Joy’ zal dit kunnen bij de start van Sint-Truiden by lights, onze lichtwandeling. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat het veilig gebeurt en er nu geen samenscholingen zijn”, besluit schepen van Lokale Economie Jos Pierard (Open Vld).