Open Vld Sint-Truiden reikt de Blauwe Pluim uit aan Voka Limburg voorzitster Karin Van De Velde Dirk Selis

20 januari 2020

04u21 0 Sint-Truiden In een afgeladen volle zaal huldigde Open Vld Sint-Truiden kersvers Voka Limburg voorzitster Karin Van De Velde als meest verdienstelijke Truienaar. De plechtigheid vond plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie in Zaal Lindehof in Gelinden.

“Dit jaar gaat de prijs niet alleen naar een fantastisch onderneemster, maar ook naar een goede vriendin”, vertelde Hilde Vautmans (Open Vld). “Wat Karin Van De Velde de voorbije jaren met Callexcel op Stayen heeft gerealiseerd, is fenomenaal. Op tien jaar tijd groeide Callexcel uit tot het derde contactcenter van België met bijna 1.000 werknemers én vestigingen in Luik en Maastricht. Als kers op de taart voor het vele harde werk, werd Karin onlangs verkozen tot voorzitster van Voka Limburg, en dat als eerste vrouw ooit. Met al haar ervaring ben ik ervan overtuigd dat Karin het fantastisch zal doen en onze Limburgse toptalenten, ondernemers en bedrijven op de kaart zal zetten.”

Ondernemerschap

De Blauwe Pluim is de prijs voor de meest verdienstelijke Truienaar, die jaarlijks door Open Vld Sint-Truiden op haar nieuwjaarsreceptie wordt uitgereikt. “Voor ons, liberalen, is ondernemen erg belangrijk, en het is duidelijk dat het ondernemerschap Karin Van De Velde in het bloed zit. In 2009 zette ze een sprong in het onbekende, door uit het niets Callexcel op te richten. Karin is die uitdaging met veel durf en passie aangegaan, wat resulteerde in een echt succesverhaal. Haar manier van werken inspireert, en het is dan ook geen toeval dat zij, met al haar kwaliteiten, werd verkozen tot voorzitster van Voka Limburg. Ik wens haar veel succes met de nieuwe functie!”