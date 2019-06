Op zoek naar een niet alledaagse studentenjob? Skeletten wassen bij de archeologische opgravingen in Sint-Truiden Dirk Selis

25 juni 2019

17u20 0 Sint-Truiden Voor de zomermaanden is het oudste onafhankelijke archeologische onderzoeksbureau in België op zoek naar verschillende jobstudenten, ter ondersteuning van hun opgravingsteam dat momenteel op de Truiense Groenmarkt aan het werk is.

“Meer specifiek zoeken we jobstudenten om ons mee te helpen bij het reinigen, borstelen, wassen, te drogen leggen, sorteren en herverpakken van het vondstmateriaal uit de lopende opgraving”, legt archeologe Petra Driesen van Aron uit. “Dit werk vindt hoofdzakelijk buiten plaats, maar wordt naar binnenruimten verhuisd in geval van slecht weer (regen). Een specifieke voorkennis in verband met archeologie of geschiedenis is niet noodzakelijk, onze ploeg maakt je de eerste dagen wegwijs in de achtergrond van de vondsten, en de te volgen werkwijze.”

3000 skeletten

Je kan wel stellen dat je op een bijzondere werkplek terecht komt. Midden in het middeleeuwse Sint-Truiden. Studenten werken er op de grens van de abdij - die in handen was van de abt - en de stad Sint-Truiden - die in handen was van de Graven van Loon . Het is ook een unieke kans om aan de hand van de 3000 skeletten te ontdekken hoe de Truienaren leefden, wat ze aten, waar ze aan stierven, hoe oud ze werden. Maar ook hoe de stad ontstaan is. Want daar is weinig over geweten.

Indiana Jones

Of wij dan op fans van Indiana Jones mikken? “Euh, niet meteen, maar gezien de aard van het werk is het nodig dat je geduldig, nauwgezet en ordelijk kan werken, onder de leiding van onze archeologen”, zegt Petra Driesen. “Laat mij eerlijk zijn, het is nogal eentonig werk. We bieden een voltijds studentencontract (38 uur) met een passende verloning. Maar ik moet er wel bij zeggen dat we al heel wat aanvragen hebben binnengekregen”

Bunkers tegen Nazi-bombardementen

Maar wie weet kan het toch nog spannend worden. Zo waren begin maart de negentienjarige Dennis Vanclee uit Tongeren en zijn werkmakker David Deboni uit Alken een sleuf aan het uitgraven om de nutsleidingen te voorzien voor de Truiense Groenmarkt. “Plots geraakten we niet verder met graven, bij nader onderzoek stootten we op wat nu de schuilbunkers blijken te zijn. Ze waren nog intact, zeventig jaar bleven ze onaangeroerd. Ze werden gebouwd tegen aanvallen van de Duitse Luftwaffe, maar werden op het einde van de oorlog vooral gebruikt tegen de bombardementen van de geallieerden, die het vliegveld van Brustem onklaar wilden maken.”

Timing

De Groenmarkt moet op termijn een ontmoetingsplaats worden, met naast een fontein ook zitbanken en recreatieve elementen. Beleving zal centraal staan. Het Trudoplein en de aanpalende delen van de Diesterstraat, Meinstraat en Plankstraat worden ook vernieuwd. Alles moeten tegen de lente van 2020 klaar zijn, onverwachte vondsten en slecht weer buiten beschouwing gelaten. Vooral de timing baart de handelaars van Sint-Truiden grote zorgen. Zij kreunen onder het stof dat opwaait van de archeologieborsteltjes. Gaan de werken met hulp van de jobstudenten dan sneller vooruit gaan? “Neen, het inzetten van jobstudenten gaat de werken niet sneller doen gaan”, besluit Driesen.