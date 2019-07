Op kersenjacht in Haspengouw. “Rechtstreeks van bij de teler: dan smaken kersen op hun best” Dirk Selis

11 juli 2019

17u06 0 Sint-Truiden Een nieuwe wind waait door de kersenplantages van Haspengouw. Steeds meer fruitboeren verkopen de rode lekkernij gewoon zélf. Je kan de kersen zelf plukken, uitkiezen of uit een automaat draaien. “Rechtstreeks van bij de teler: dan smaken kersen op hun best.”

Aan het begin van de zomer piekt in Haspengouw het kersenseizoen. De witte bloemetjes die iedereen met bewondering heeft kunnen aanschouwen tijdens de bloesemperiode, zijn intussen ontpopt tot duizenden blozende vruchtjes. Oók heel mooi, en bovendien erg smakelijk.

“In Sint-Truiden worden er jaarlijks zo’n 2,5 miljoen kilogram kersen geteeld", zegt schepen van Toerisme en Fruitteelt Hilde Vautmans. “Ze zijn samen met peren en appelen het belangrijkste product voor onze fruittelers. Wie er dezer dagen graag van wil genieten, kan gerust bij een van hen aankloppen. Rechtstreeks van bij de teler smaken de kersen immers op hun best. Fruitbedrijf Jacobs organiseert deze maand hiervoor trouwens een aantal kersenplukdagen.” Hugo Jacobs stelt op zaterdag 13 en 20 juli de plantages in Kortenbos (adres: Heide 114) in Sint-Truiden vanaf 13 uur open voor bezoekers. Voor 5 euro per persoon kan je in een serene, groene omgeving zelf de kersen van de bomen plukken en intussen proeven van de sappige vruchten.

De hevige regenbuien van de jongste weken in juni hebben ons goed gedaan. De kersen zijn hierdoor mooi dik geworden Karel Vaes

Het wordt een opgave om topjaar 2018 te overtreffen. Toen waren de kersen extra zoet dankzij de vele uren zonneschijn en het uitblijven van regen en hagel. Het is te vroeg om al een volledig oordeel te vellen over de oogst, maar Karel Vaes uit Hoepertingen bij Borgloon is alvast tevreden over de kwaliteit van de vruchten. “Die hevige regenbuien van de jongste weken in juni hebben ons goed gedaan. De kersen zijn hierdoor mooi dik geworden.” Ook Karel Vaes zet zijn deuren open voor klanten die willen proeven van al dat lekkers. De kersenkwekerij ligt in de Helshovenstraat 16A in Hoepertingen.

Alleen met Bancontact

En kersenboeren omarmen ook de vooruitgang. “We hebben sinds vorige week langs de Naamsesteenweg in Sint-Truiden twee fruitautomaten staan, waarin we regelmatig kraakverse kersen en aardbeien leggen", vertelt Piet Porrey van Pipo Fruit. “Wie ze wil kopen, kan alleen met Bancontact betalen. Hierdoor vinden op geld beluste dieven de automaten niet interessant”, glimlacht de fruitteler.