Op bevel van de Keizerlijke Commanderie van Edele Haspengouwse Fruyteniers: “Hoog tijd om te starten met je fruittob” Dirk Selis

09 juli 2019

09u26 0 Sint-Truiden “Ben je nog niet gestart met het maken van je fruittob? Dan is het hoog tijd, want de eerste variëteiten fruit, het zomerfruit dus, begint al aardig te minderen”, dat oppert De Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie van Sint-Truiden.

De Commanderie richt dit jaar voor de 44ste keer, met medewerking van het Stadsbestuur van Sint-Truiden, de Belgische Fruitveiling en de Veiling Borgloon, de internationale wedstrijd voor de Beste Fruittob en de wedstrijd Beste Oude & Eigentijdse Fruitbereidingen in. “Bedoeling is om een aloud gebruik in ere te houden. Een fruittob is een TOB, een tobbe, een emmer in porselein, glas of geglazuurd aardewerk, hoger dan het breed is, een soort pot met een inhoud variërend van 1 tot 10 liter”, steekt grootmaarschalk Jos Lacroix van wal. “Een glazen pot staat erg decoratief maar moet extra tegen licht beschermd worden. Een tob dus om fruit te bewaren bij middel van alcohol. En zo ving men vroeger twee vliegen in één klap: men bewaarde fruit en schiep een delicieuze alcoholrijke drank”.

Seizoenen

“Al naargelang de vorderingen van de seizoenen deponeert men de gekozen fruitsoorten laagsgewijze in de pot”, gaat Lacroix verder. “Vervolgens bestrooien met zeer fijne suiker en onder jenever zetten van 35 à 38°. Wat wachten, en een nieuwe laag bestaande uit ander fruit aanbrengen en zo maar doorgaan tot de “tobbe’ vol is. Het resultaat is een heerlijk en geestrijk drankje, een ambachtelijk kunstwerk waarin aroma’s kleur- en smaakstoffen onttrokken worden aan fruit en samengebracht worden tot een harmonieus geheel. Het vraagt een gans fruitseizoen aandacht om de verschillende vruchten te verzamelen, maar het resultaat op het einde van het jaar is een lekkernij voor je huisgenoten en je beste vrienden.”

Kwaliteit stijgt jaarlijks

“Volgens de jury van de fruittobwedstrijd stijgt de kwaliteit van de fruittobben overigens jaarlijks. Al blijft het bij het proeven steeds een zaak van kleuren, geuren en smaken, maar met een twintigtal juryleden komt de Keizerlijke Commanderie toch nog tot een objectief verdict. Naast de wedstrijden voor de beste fruittob en de beste oude fruitbereiding stimuleert de Commanderie ook de creativiteit bij de deelnemers met een klassement van de mooiste fruittobben tot gevolg.”

Oma’s keuken

“Naast de wedstrijd voor de beste fruittob is er ook eentje voor oude en eigentijdse fruitbereidingen. Hiervoor kan je alle fruit-bereidingen binnenbrengen die op de oude manier bewaard zijn, zoals geleien, sappen, siropen, confituur, opleg in alcohol, suiker, azijn, gesteriliseerd en gedroogd fruit en vanaf dit jaar ook je eigen creatieve eigentijdse fruitbereidingen. Zo houden we geheimen van oma’s keuken bij ons”,, besluit de grotmaarschalk.

Meedoen dus. Je vindt meer info op http://www.keizerlijke-commanderie.be/wedstrijd-fruittob-oude-enof-eigentijdse-fruitbereidingen-2019-reglement