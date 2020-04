Ook woonzorgcentrum Triamant blijft niet gespaard: “Negen bewoners bezweken aan Covid-19" Dirk Selis

15u58 18 Sint-Truiden In het woonzorgcentrum van Triamant Haspengouw in Sint-Truiden testten 27 van de 115 bewoners positief op COVID-19. Van de zeventig medewerkers testten tien medewerkers positief, of één op de zeven.Sinds de start van de strikte maatregelen op 11 maart 2020, overleden 13 bewoners van het woonzorgcentrum Haspengouw. Vijf van de overleden bewoners testten positief op COVID-19, vier bewoners werden niet getest en bij vier andere bewoners werd een andere doodsoorzaak vastgesteld.

“De coronacrisis is een zware periode voor al onze bewoners, onze medewerkers en hun families”, deelt de directie van Trimant Velm aan ons mee. “We proberen iedereen zo goed mogelijk bij te staan. Voor de getroffen bewoners is de individuele quarantaine mentaal heel zwaar. Daarom voorzien we extra psychologische opvang. Met foto’s, telefoons, videoboodschappen en videogesprekken houden we bewoners en hun families zoveel mogelijk verbonden”

Twee Covid-afdelingen

“Het woonzorgcentrum van Triamant Haspengouw bestaat uit drie gebouwen”, gaat de directie verder. “In één gebouw is niemand besmet, in de twee andere gebouwen wordt telkens een COVID-19-afdeling ingericht op de bovenste verdieping die wordt afgezonderd van de rest van het gebouw. Op die manier zijn bewoners die een besmetting opliepen strikt gescheiden van de niet-besmette bewoners. Besmette medewerkers kiezen volgens de recentste richtlijnen zelf of ze aan de slag blijven maar dan op de afgescheiden COVID-19-afdelingen, of ze kiezen ervoor om thuis in quarantaine te gaan tot herstel volgens de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.”

Verspreiding tegengaan

“We hebben de families van de bewoners gecontacteerd met het testresultaat van hun familielid, zowel wie positief testte en wie negatief testte. We hebben de oprichting van de twee COVID-19-afdelingen toegelicht en vragen beantwoord. Familieleden kunnen het woonzorgcentrum permanent bereiken via een vast contactnummer en worden opnieuw door ons gecontacteerd bij elke verandering aan de toestand van hun familielid, aan onze aanpak of aan de maatregelen. Graag willen we duidelijk stellen dat we met heel onze ploeg al het nodige doen om zorg te dragen voor onze bewoners. We zijn uiterst bekommerd om hen en we volgen de situatie op de voet. Alle aanbevelingen en maatregelen van het Agentschap Zorg en Gezondheid werden gevolgd en worden ook nu verder opgevolgd, zodat we verdere verspreiding van het virus tegengaan.”

Personeelsbezetting niet in gedrang

“De buurtmanager en de dagelijks verantwoordelijke van het woonzorgcentrum volgen de personeelsbezetting op de voet. De personeelsbezetting komt momenteel niet in het gedrang. Mocht het nodig zijn, dan staan meerdere gepensioneerde zorgmedewerkers stand-by. Sowieso wordt met externe partners zoals het ziekenhuis en het Rode Kruis bekeken hoe extra hulp kan worden ingeschakeld, mocht dat een van de komende dagen of weken nodig zijn”, besluit de directie.