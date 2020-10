Ook Truiense bordelen sluiten om 23 uur Birger Vandael

09 oktober 2020

20u33 0 Sint-Truiden Bij het ingaan van de nieuwe maatregelen vanavond valt op dat niet alleen de cafés in Sint-Truiden om 23 uur moeten sluiten, maar die regel ook geldt voor bars en bordelen. De politie zal de zaken controleren op de handhaving van het sluitingsuur.

De toestand in Sint-Truiden is al enige tijd onder controle. Toch zijn er de voorbije dagen weer meer coronabesmettingen vastgesteld. De veiligheidscel van de stad Sint-Truiden, onder leiding van burgemeester Veerle Heeren (CD&V), volgt de evolutie elke dag. De richtlijnen die vandaag van kracht gaan hebben een invloed op de organisatie van de horeca in onze stad.

Dit wil zeggen dat alle restaurants en bars die van het FAVV (federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) een toelating hebben als restaurant en dit duidelijk geafficheerd hebben aan hun handelszaak kunnen open blijven tot 1 uur Indien je als café enkel beschikt over een registratie bij het FAVV dan moet je handelszaak sluiten om 23 uur.

Solidariteit

“Het strikt opvolgen van deze maatregelen is absoluut noodzakelijk om onszelf, de ouderen en kwetsbaren te beschermen”, zegt Heeren. “Daarnaast roep ik alle Truienaren op zich aan de regels houden. De voorbije maanden heeft iedereen zich van zijn sterkste kant getoond en ook nu roep ik op tot solidariteit. De samenhorigheid in onze stad is altijd heel groot geweest. Sommige brasserieën en restaurants overwegen zelfs om te sluiten om 23u uit solidariteit met de cafés.”