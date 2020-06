Ook ‘Sunday Markt’ gaat opnieuw op twee plaatsen van start Dirk Selis

10 juni 2020

11u46 0 Sint-Truiden Na de heropstart van de Haspengouw Markt zal ook de wekelijkse Sunday Markt in Sint-Truiden vanaf zondag 14 juni opnieuw plaatsvinden. Bezoekers kunnen onder de Veemarkthal en op de parking Begijnhof opnieuw genieten van vintage koopjes en hippe foodtrucks. Uiteraard staat de veiligheid van de standhouders en de bezoekers voorop en wordt de markt ingericht worden volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad.

“De Sunday Markt staat elke week garant voor een ontspannen zondagvoormiddag voor het hele gezin. Volleerde standhouders delen de markt met de jongste ondernemers van onze stad. Kinderen krijgen, zoals voor de coronaperiode, een gratis standplaats waar ze hun oud speelgoed kunnen verkopen”, zegt schepen van markten Jos Pierard (Open Vld).

Begijnhof

“Vanaf 14 juni kunnen jong en oud weer kuieren op de hippe tweedehands- en antiekmarkt. Er zullen zoals de nationale richtlijnen het voorschrijven twee marktplaatsen met telkens maximum 50 standhouders georganiseerd worden, de vertrouwde Veemarkthal en de nabijgelegen parking Begijnhof. We raden bezoekers aan om een mondmasker te dragen en altijd de sociale afstand te bewaren, zodat de veiligheid maximaal gegarandeerd is. Net zoals op de Haspengouw Markt is het ook hier niet toegelaten om voeding en drank te consumeren. Het is onze absolute prioriteit om de veiligheid van zowel de standhouders als de bezoekers te garanderen en iedereen een fijne veilige marktdag te verzekeren”, besluit Pierard.