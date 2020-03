Ook Spaans hondenasiel van Truiense lijdt onder coronacrisis: “Al twintig jaar honden gered, maar nu houd ik mijn hart vast” Birger Vandael

26 maart 2020

13u14 30 Sint-Truiden De Truiense Fabienne Paques van ‘Spaanse Honden in Nood’ (SHIN) beleeft momenteel een ware nachtmerrie. “Door de coronacrisis zijn mensen veel minder geneigd om hondjes te adopteren. De honden die al werden gereserveerd, kunnen niet vertrekken vanuit Malaga naar hun nieuwe baasjes in België of Nederland. “Ik houd mijn hart vast voor de situatie van de dieren die momenteel in de dodingsstations zitten”, laat ze weten. “Die is nu nog meer schrijnend dan anders!”

Asielhonden en -katten kunnen het coronavirus niet overdragen, maar toch worden ook zij geraakt door de bijhorende maatregelen. Heel wat Belgische asielen hebben hun deuren gesloten en de adopties ‘on hold’ gezet. Om hen in deze moeilijke tijden te steunen, stortte minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) al een eenmalig bedrag op de rekening van alle erkende dierenasielen. Later dit jaar voorziet hij nog een structurele financiële ondersteuning.

Fabienne zit met haar opvang echter in Malaga en komt dus niet in aanmerking voor de steun. Al meer dan twintig jaar vangt ze honden uit de Zuid-Spaanse dodingsstations op in haar twee asielen (in Malaga en Algeciras). Op die manier kregen al 23.000 honden een nieuwe thuis in België en Nederland.

Geen vrijwilligers door Spaanse lockdown

“Meer dan ooit zitten we nu met de handen in het haar”, zucht ze ontredderd. “We moeten wel 500 honden voeden en zorgen. Bovendien moeten we dit doen met een beperkt aantal mensen, omdat er geen vrijwilligers mogen komen helpen door de Spaanse lockdown. En zolang er geen honden vertrekken, kunnen we ook geen nieuwe hondjes uit de dodenstations redden. Naarmate de weken vorderen, zullen ook steeds meer mensen er hun honden dumpen.”

In Spanje komt Fabienne evenmin in aanspraak voor de vergoeding voor mensen en bedrijven met inkomstenverlies. De toekomst van haar opvang is bijgevolg onzeker. “Om te voorkomen dat de inkomsten van de komende weken stilvallen, hebben een aantal sympathisanten al inzamelacties opgestart. Voorlopig redden we het nog. Maar als deze situatie nog maanden aanhoudt, weet ik het ook niet meer...”